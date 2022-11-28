Cinayet girişimi!

Spor Toto 1. Lig'de dün İzmir derbisine gölge düştü. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Göztepe-Altay karşılaşması 0-0 devam ederken, tribünlerde skandal olaylar yaşandı.Daha sonra sahaya 2 ambulans girdi. Bu esnada tribünden atlayan bir Göztepeli holigan, korner direğini alarak Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.ardından güvenlik güçleri tarafından durduruldu ve gözaltına alındı. Daha sonra Özenç hastaneye kaldırılırken, futbolcular ve hakemler soyunma odasına gidince mücadele yarıda kaldı ve müsabakanın tatil edildiği açıklandı. Sosyal medyada futbolseverler, bu olayları çıkaranlar ve sopalı holigana en ağır cezanın verilmesi görüşünde birleşti.BAŞINA ve sırtına darbe alan kaleci Ozan Evrim Özenç'in durumuyla ilgili açıklama geldi. Medicana International İzmir Hastanesi'nde oyuncunun tedavi altına alındığı bildirilirken,ifadeleri kullanıldı.Altay tribünlerinden atılan bir fişek, Mehmet Çakır adlı Göztepe taraftarının yüzüne isabet etti. Yüzünden ve sol göğsünden yaralanan Mehmet Çakır, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Göztepeli taraftar ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de 13 kişinin gözaltına alındığını duyururken, "Bu işi yapanlar Türk hukuk sistemi içinde alınacak kararla cezalandırılacak" dedi.Türkiye Futbol Federasyonu, maçın 22. dakikadan itibaren tatil edildiğini ve ileri bir tarihte oynanacağını açıkladı. Öte yandan hakemin kararının beklendiği sırada soyunma odası koridorlarında da gerginlik yaşandı.öğrenilirken, polis ekiplerinin yaşanan bu olaya müdahale ettiği aktarıldı.Levent TüzemenOlaya karışan herkes hesap vermeliderbisi İzmir futboluna kara bir leke olarak geçti. Görüntüleri gördükçe bir İzmirli olarak yaşananlardan utandım. TFF, taraftar bazında iki kulübe de ağır ceza vermeli.Böyle rezillik görmedim. Ama güvenlik güçleri de bu konuda sorgulanmalı. Bu meşaleler, bıçaklar stada nasıl giriyor.Güya sahada özel güvenlik görev yapıyor. O parayı Göztepe kulübü verdiği sürece o güvenlikçiler Göztepe taraftarını tutar mı? Adam eline bayrak direğini alıyor, 70 metre koşuyor, Altay kalecisine öldüresiye vuruyor. En ağır cezayı almalı. Altay tribününden fişek atıp Göztepe taraftarını yaralayan kişi, attığı fişeğin bedelini ağır ödemeli. Maç sonrası olası olaylara önlem almayan güvenlik güçleri de bıçaklananların hesabını vermeli.