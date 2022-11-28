Cinayet girişimi!

Siyah-beyazlı tribünden atılan işaret fişeğiyle Göztepeli bir taraftar yaralandı. Ardından bir sarıkırmızılı holigan, eline korner direğini alarak Altay kalecisi Ozan’a sertçe vurdu. Maç tatil edildi
Spor Toto 1. Lig'de dün İzmir derbisine gölge düştü. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Göztepe-Altay karşılaşması 0-0 devam ederken, tribünlerde skandal olaylar yaşandı. Altaytribünlerinden işaret fişeği atılırken,Göztepeli bir futbolseverağır yaralandı. Daha sonra sahaya 2 ambulans girdi. Bu esnada tribünden atlayan bir Göztepeli holigan, korner direğini alarak Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. 29 yaşındaki file bekçisininkafasına ve sırtına 2 defa sertçevuran kişi, ardından güvenlik güçleri tarafından durduruldu ve gözaltına alındı. Daha sonra Özenç hastaneye kaldırılırken, futbolcular ve hakemler soyunma odasına gidince mücadele yarıda kaldı ve müsabakanın tatil edildiği açıklandı. Sosyal medyada futbolseverler, bu olayları çıkaranlar ve sopalı holigana en ağır cezanın verilmesi görüşünde birleşti. İkikulüpten de olaylarla ilgili kınamamesajları geldi.
TEDAVİ ALTINDA
BAŞINA ve sırtına darbe alan kaleci Ozan Evrim Özenç'in durumuyla ilgili açıklama geldi. Medicana International İzmir Hastanesi'nde oyuncunun tedavi altına alındığı bildirilirken, "Bilinciaçık olan Özenç'in ilkyapılan kontrollerindensonra gereken tedavininyapılması için ve kontrolamaçlı hastanemize yatışıgerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
13 KİŞİ GÖZALTINDA
Altay tribünlerinden atılan bir fişek, Mehmet Çakır adlı Göztepe taraftarının yüzüne isabet etti. Yüzünden ve sol göğsünden yaralanan Mehmet Çakır, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Göztepeli taraftar ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de 13 kişinin gözaltına alındığını duyururken, "Bu işi yapanlar Türk hukuk sistemi içinde alınacak kararla cezalandırılacak" dedi.
KORİDORDA GERGİNLİK
Türkiye Futbol Federasyonu, maçın 22. dakikadan itibaren tatil edildiğini ve ileri bir tarihte oynanacağını açıkladı. Öte yandan hakemin kararının beklendiği sırada soyunma odası koridorlarında da gerginlik yaşandı. İki takım futbolcuları ve yöneticilerinin birbirine girdiği öğrenilirken, polis ekiplerinin yaşanan bu olaya müdahale ettiği aktarıldı.
BİR GÖRÜŞ
Levent Tüzemen
Olaya karışan herkes hesap vermeli Göztepe-Altay derbisi İzmir futboluna kara bir leke olarak geçti. Görüntüleri gördükçe bir İzmirli olarak yaşananlardan utandım. TFF, taraftar bazında iki kulübe de ağır ceza vermeli. Gerekirse sezonsonuna kadar iki takım seyircisizoynamalı, aynı ligde karşılaştıklarıtakdirde de misafir seyirci uygulamasıiptal olmalı. Böyle rezillik görmedim. Ama güvenlik güçleri de bu konuda sorgulanmalı. Bu meşaleler, bıçaklar stada nasıl giriyor. Bunlara kim göz yumuyorveya izin veriyor? Güya sahada özel güvenlik görev yapıyor. O parayı Göztepe kulübü verdiği sürece o güvenlikçiler Göztepe taraftarını tutar mı? Adam eline bayrak direğini alıyor, 70 metre koşuyor, Altay kalecisine öldüresiye vuruyor. En ağır cezayı almalı. Altay tribününden fişek atıp Göztepe taraftarını yaralayan kişi, attığı fişeğin bedelini ağır ödemeli. Maç sonrası olası olaylara önlem almayan güvenlik güçleri de bıçaklananların hesabını vermeli.