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Giriş Tarihi: 28.11.2022 12:12 Son Güncelleme: 28.11.2022 12:17

Dünya Kupası'nda Mesut Özil'li protesto! Pankartlar açıldı...

Dünya Kupası’nda Mesut Özil’li protesto! Pankartlar açıldı...

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu'nda dün oynanan maçta İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi. Maçın tribünlerinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Bazı taraftarlar Almanya'yı protesto etmek amacıyla Mesut Özil fotoğrafları açtı.

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu'nda İspanya ile Almanya karşı karşıye geldi. Zorlu maç 1-1 sona erdi. İspanya puanını 4'e çıkarırken, Almanya ilk puanını aldı. Almanya tur şansını son maça bıraktı.

ALMANYA'DA FIFA'NIN KARARINA PROTESTO

FIFA, 7 milli takım kaptanının ırk, ten rengi, cinsel yönelim, kültür, inanç, milliyet, cinsiyet, yaş ve 'diğer tüm ayrımcılık şekilleri'ne karşı farkındalık yaratmak için Katar'daki maçlarda takmak istedikleri 'OneLove' kolluklarının takılmasını yasaklamıştı.

Alman oyuncular maça başlamadan önce verdikleri takım pozunda elleriyle ağzını kapatarak kararı kararı protesto etmişti. Bu protesto sonrası Almanya'ya tepkiler gelmişti.

MESUT ÖZİL PANKARTLARI AÇARAK ALMANYA'YA TEPKİ GÖSTERDİLER

Dünya oynanan maçta bazı taraftarlar tribünlerde Mesut Özil fotoğrafları açarak ağızlarını elleriyle kapattı. Taraftarlar, Almanya'nın Mesut Özil'e yaptığı ırkçı tavrı hatırlatarak şu mesajı yazdı: "Ama durun, Almanlar protesto etmek için ellerini ağızlarına götürdüler de Mesut Özil'in Uygurların başına gelenleri kınamasına engel olan onlar değil miydi? Batı ikiyüzlülüğü."

2019 yılında Uygur Türkleri'ne yapılan zulmü protesto etmek amacıyla bir paylaşım yapan ve bu yüzden Arsenal'de ırkçı saldırıya uğradığını ifad e edilen Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.

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Dünya Kupası'nda Mesut Özil'li protesto! Pankartlar açıldı...
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