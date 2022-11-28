Dünya Kupası’nda Mesut Özil’li protesto! Pankartlar açıldı...

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu'nda İspanya ile Almanya karşı karşıye geldi. Zorlu maç 1-1 sona erdi. İspanya puanını 4'e çıkarırken, Almanya ilk puanını aldı. Almanya tur şansını son maça bıraktı.
ALMANYA'DA FIFA'NIN KARARINA PROTESTO
FIFA, 7 milli takım kaptanının ırk, ten rengi, cinsel yönelim, kültür, inanç, milliyet, cinsiyet, yaş ve 'diğer tüm ayrımcılık şekilleri'ne karşı farkındalık yaratmak için Katar'daki maçlarda takmak istedikleri 'OneLove' kolluklarının takılmasını yasaklamıştı.
MESUT ÖZİL PANKARTLARI AÇARAK ALMANYA'YA TEPKİ GÖSTERDİLER
Dünya oynanan maçta bazı taraftarlar tribünlerde Mesut Özil fotoğrafları açarak ağızlarını elleriyle kapattı. Taraftarlar, Almanya'nın Mesut Özil'e yaptığı ırkçı tavrı hatırlatarak şu mesajı yazdı: "Ama durun, Almanlar protesto etmek için ellerini ağızlarına götürdüler de Mesut Özil'in Uygurların başına gelenleri kınamasına engel olan onlar değil miydi? Batı ikiyüzlülüğü."
2019 yılında Uygur Türkleri'ne yapılan zulmü protesto etmek amacıyla bir paylaşım yapan ve bu yüzden Arsenal'de ırkçı saldırıya uğradığını ifad e edilen Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.