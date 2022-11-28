Dünya Kupası’nda Mesut Özil’li protesto! Pankartlar açıldı...

MESUT ÖZİL PANKARTLARI AÇARAK ALMANYA'YA TEPKİ GÖSTERDİLER

Dünya oynanan maçta bazı taraftarlar tribünlerde Mesut Özil fotoğrafları açarak ağızlarını elleriyle kapattı. Taraftarlar, Almanya'nın Mesut Özil'e yaptığı ırkçı tavrı hatırlatarak şu mesajı yazdı: "Ama durun, Almanlar protesto etmek için ellerini ağızlarına götürdüler de Mesut Özil'in Uygurların başına gelenleri kınamasına engel olan onlar değil miydi? Batı ikiyüzlülüğü."