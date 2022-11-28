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Giriş Tarihi: 28.11.2022 16:37

İran Milli Takım Teknik Direktörü Carlos Quieroz'dan dayanışma çağrısı: Futbolda güzellik kazansın

AA
İran Milli Takım Teknik Direktörü Carlos Quieroz’dan dayanışma çağrısı: Futbolda güzellik kazansın

İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Quieroz, B Grubu'nda yarın oynayacakları kritik ABD maçı için "Yarın iki takımın da tek hedefi olacak, ikinci tur. Partiye katılın ve eğlenin" dedi.

FIFA Medya Merkezi'nde tamamen dolu basın toplantısı odasına İranlı gazetecilerin alkışları eşliğinde giren 69 yaşındaki Quieroz, özgüveni, rahatlığı ve gerilimi artırmaktan kaçınan tavırlarıyla dikkati çekti. Gazetecilerin iki ülke arasındaki kutuplaşmanın yarın maçı nasıl etkileyeceği yönündeki ısrarlı sorularına Portekizli teknik adam, "Sizi anlıyorum. Yarın iki takımın da tek hedefi olacak, ikinci tur. Partiye katılın ve eğlenin. Futbolda güzellik kazansın. Yarın sadece kazanabilmeyi istiyoruz" yanıtını verdi.

Basın toplantısında diplomatları aratmayan bir performans sergileyen Queiroz, insan hakları, ırkçılık ve acı çeken insanlar için dayanışma çağrısında bulunurken, "okul saldırılarında ölen çocuklar"ı da unutmadı. Kariyerinde ABD'de takım çalıştırdığını ve kendisi için de özel bir maç olacağını belirten Quieroz, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Rakibimiz iyi bir takıma sahip. Bizim hedefimiz ve odağımız aynı. ABD çok iyi iki maç çıkardı. Çok zor bir maç olacağı belli. Nasıl başladığımız değil, nasıl bitirdiğimiz önemli olacak. Yarın daha iyi, daha güçlü, daha motive bir takım olamaya ihtiyacımız var. Eğer ikinci tura çıkarsak İran'ın katıldığı 6 turnuvada bu ilk kez olacak" diye konuştu.

Quieroz, ABD karşısında savunmada iyi organize ve topa sahip olmayı, yakalandıkları pozisyonlardan sonuç almayı istediklerini söyledi. Deneyimli teknik adam, kendisi ve milli takımıyla ilgili eleştirilerine sert yanıt verdiği Alman futbol adamı Jurgen Klinsmann ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı.

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İran Milli Takım Teknik Direktörü Carlos Quieroz'dan dayanışma çağrısı: Futbolda güzellik kazansın
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