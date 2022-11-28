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Giriş Tarihi: 28.11.2022 21:56 Son Güncelleme: 28.11.2022 21:57

Ronaldolu Portekiz son 16 için Uruguay karşısında

AA
Ronaldolu Portekiz son 16 için Uruguay karşısında

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın H Grubu ikinci maçında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geliyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın H Grubu ikinci maçında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geliyor.

Lusail Stadı'nda oynan ve saat 22.00'de başlayan mücadeleyi, İranlı hakem Alireza Faghani yönetiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Portekiz: Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Neves, William Carvalho; Silva, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano

Uruguay: Rochet; Coates, Godín, Giménez; Varela, Bentancur, Vecino, Olivera; Valverde; Cavani, Darwin Núñez.

CANLI | Portekiz 0-0 Uruguay

Gruptaki ilk maçında Gana'yı 3-2 yenen Portekiz, bu karşılaşmayı da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. İlk maçında Güney Kore ile golsüz berabere kalan Uruguay ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Portekiz ile Uruguay, Dünya Kupası'nda ikinci kez karşılaşacak.

İki takım, 2018'de Rusya'da düzenlenen şampiyonanın son 16'turunda karşı karşıya gelmiş, Uruguay, Edinson Cavani'nin golleriyle 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.

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Ronaldolu Portekiz son 16 için Uruguay karşısında
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