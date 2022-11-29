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Giriş Tarihi: 29.11.2022 15:59

662’nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz 2023’te düzenlenecek

DHA
662’nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz 2023’te düzenlenecek

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Edirne Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan 662’nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz 2023 tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı’nda yapılacak.

UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 662'nci kez güreşseverlerle buluşacak. Cumhuriyetin 100'üncü yılında gerçekleştirilecek olan 662'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 temmuz 2023 tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dünyanın en köklü organizasyonlarından olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'ni 662'nci kez düzenleyecek olmanın heyecanı içinde olduklarını belirterek, "662'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'ni 3-9 temmuz 2023 tarihleri arasında, dünyanın bir çok ülkesinden güreşseverlerin büyük bir heyecanla izlediği güreşlerimizi de 7-9 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Bu yıl farklı bir heyecanımız da var. Çünkü 2023 yılı Cumhuriyetimizin de 100'üncü yılı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu tarihi anlarda Kırkpınar'ımızın da 662'ncisini gerçekleştireceğiz. Türk'ün ata sporu olan yağlı güreşlerin olimpiyatı Kırkpınar Yağlı Güreşleri, atalarımızdan bize kalan en büyük miras. Bu mirası Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da büyük bir gurur ve onurla taşıyacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

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662’nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz 2023’te düzenlenecek
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