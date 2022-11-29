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Giriş Tarihi: 29.11.2022 18:06

Hollanda, Dünya Kupası'nda son 16 için mücadele ediyor!

AA
Hollanda, Dünya Kupası’nda son 16 için mücadele ediyor!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ile ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarında karşı karşıya geliyor. Haberimizde canlı olarak verdiğimiz karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ile ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarında karşı karşıya geliyor.

Al Bayt Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 18.00'de başladı. Maçı Gambiyalı hakem Bakary Gassama yönetiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, De Roon, De Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Depay.

Katar: Barsham, Mohammed, Miguel, Khoukhi, Hassan, Ahmed, Al Haydos, Madibo, Hatem, Ali, Afif.

CANLI | Hollanda 0-0 Katar

Oynadığı 2 maçta hanesine 4 puan yazdıran Hollanda, A Grubu'nda averajla lider durumda bulunuyor. Henüz puan elde edemeyen Katar'ın ise turnuvaya grup aşamasında veda etmesi kesinleşti.

Hollanda, Katar'ı mağlup etmesi ya da sahadan bir puanla ayrılması durumunda son 16 turuna yükselecek. "Portakallar" yenilmesi halinde ise gruptan çıkabilmek için Ekvador'un Senegal'e üstünlük kurmasını bekleyecek.

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Hollanda, Dünya Kupası'nda son 16 için mücadele ediyor!
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