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Giriş Tarihi: 29.11.2022 21:25

İngiltere ve Galler, tur için karşı karşıya gelecek!

AA
İngiltere ve Galler, tur için karşı karşıya gelecek!

2022 Dünya Kupası'nda İngiltere ve Galler, B Grubu'ndaki son maçlarında karşılaşacak. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz maçta ilk 11'ler belli oldu.

2022 Dünya Kupası'nda İngiltere ve Galler, B Grubu'ndaki son maçlarında karşılaşıyor.

Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Galler: Ward, Williams, Davies, Rodon, Mepham, Allen, Ampadu, James, Ramsey, Bale, Moore.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Bellingham, Rice, Henderson, Foden, Rashford, Kane.

Gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup eden İngiltere, ikinci randevusunda ABD ile golsüz berabere kaldı.

Kupa mücadelesine ABD beraberliğiyle başlayan Galler ise sonraki karşılaşmada İran'a 2-0 mağlup oldu.

İngiltere'nin 4 puanla lider olduğu grupta, İran 3 puanla ikinci durumda bulunuyor. ABD'nin 2, Galler'in ise 1 puanı var.

Yarınki karşılaşmayı İngiltere kazandığı takdirde gruptan çıkacak. Grupta eksi 2 averajı bulunan Galler ise rakibini farklı mağlup edip tur için ABD ile İran arasındaki maçın sonucunu bekleyecek.

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İngiltere ve Galler, tur için karşı karşıya gelecek!
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