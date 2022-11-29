Önce fişekleri sonra yaralıları taşıdılar!

Spor Toto 1. Lig'deçıkan olaylarGürselAksel Stadyumu'ndaki karşılaşmanınSahayainen bir Göztepe taraftarı,Karşılaşma ertelendi,yaşananlar Avrupa basınındabile manşetlere taşındı.İzmir Valiliği, sis ve işaret fişeğini özel ambulans şoförlerinin stada soktuğunu açıkladı.belirlenen özel şirketin ambulans şoförleri7 saat sonra gece saat 02.00'de stattan tahliye edildi., yaralıları hastaneye yetiştiren 2 ambulans şoförünün A.G. ile H.K. olduğu bilgisine ulaştı.İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada şu bilgiler dikkat çekti:Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır.olayla ilgili toplam 21 şahıs yakalanarak haklarında adlî işlemler başlatılmıştır." Bu arada ambulans şoförlerinin görevlerine son verildi.Fişekler mavi çanta içinde rakip takım tribünündeki tuvalete böyle bırakıldı.Tuvaletten alınan çanta, tribüne getirildi. Burada taraftarlara dağıtıldı. Fişeklerden birini F.E'nin ateşlediği öğrenildiFişekleri stada sokan ambulans şoförünün vahim olay sonrası kafasını ellerinin arasına alması "Ben ne yaptım" pişmanlığının göstergesi gibiydi. Ama iş işten geçtiKarşılaşmanın tatil edilmesinden sonra Altay taraftarları yaklaşık 7 saat stadyumda bekletildi. Toplam 21 şüpheli gözaltına aldı. Soruşturmalar dün geç saatlere kadar sürdü. Fişekleri stada soktuğunu kabul eden ambulans şoförü A.G'nin, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefetten daha önce suç kaydının bulunduğu bildirildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı; Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direği ile saldıran M.N.A hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklama talep etti. Dün gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen taraftar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.İzmir'de yaşanan çirkin olaylara TFF el koydu. Maçı erteleyen ve ardından resmi sitesinden 'Kınıyoruz' açıklamasını yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi bugün İzmir'e gidecek. Büyükekşi, iki kulübü ziyaret edecek, sonrasında Altay Başkanı Ayhan Dündar ve Göztepe Başkanı Murat Yazıcı ile birlikte basın açıklaması yapacak.İŞARETDokuz EylülÜniversitesi Hastanesi'ndedevam ediliyor. Yüzündenameliyat edilen Çakır'ın bilincininaçık olduğu öğrenildi.'a şöyle anlattı:Göztepe ve Altay kulüpleri dün ortak bir açıklama ile yaşanan olayları kınadı. Açıklamada, "İzmir'in asırlık kulüpleri Altay ve Göztepe'ye; dolayısı ile Türk sporuna itibar suikastı yapılmıştır. Her iki kulüp olarak tüm taraftarlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz. Olaya karışan tüm suçluların tespiti ve cezalandırılması için konunun yakından takipçisi olacağız. Bu olayın Türk sporu için çok önemli bir dönüm noktası olmasını arzu ediyoruz. Bu tür olumsuz olayların ülkemizde bir daha yaşanmaması için tüm tarafların iş birliği içinde, spor terörü ile mücadele etmesi ortak dileğimizdir."