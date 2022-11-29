Önce fişekleri sonra yaralıları taşıdılar!

Tribünlerin karışmasına ve saha olaylarına neden olan sis ve işaret fişeklerini stada sokan ambulans şoförleri, gözaltına alınmadan önce de yaralı taraftarları hastaneye yetiştirdiler!
Spor Toto 1. Lig'de Göztepeile Altay arasında oynananİzmir derbisinde çıkan olaylarTürk futbol tarihinde kara birleke olarak yerini aldı. GürselAksel Stadyumu'ndaki karşılaşmanın22. dakikasından sonraAltay tribünlerinden Göztepelitaraftarlara fişek atılırken, bazıfutbolseverler yaralandı. Sahayainen bir Göztepe taraftarı, kornerbayrağı direğini yerinden sökerekAltay kalecisi Ozan EvrimÖzenç'e saldırdı. Karşılaşma ertelendi,yaşananlar Avrupa basınındabile manşetlere taşındı.
TRİBÜNLER 7 SAATTE TAHLİYE EDİLDİ
İzmir Valiliği, sis ve işaret fişeğini özel ambulans şoförlerinin stada soktuğunu açıkladı. Sırt çantalarında getirdikleri fişeklerimisafir takım tribünündekituvaletlere bıraktığı belirlenen özel şirketin ambulans şoförleri A.G. veH.K.'nın da aralarında bulunduğu21 kişi yakalanarak gözaltınaalındı. 690 Altay taraftarı, 7 saat sonra gece saat 02.00'de stattan tahliye edildi. SABAH, yaralıları hastaneye yetiştiren 2 ambulans şoförünün A.G. ile H.K. olduğu bilgisine ulaştı.
GÖREVLERİNE SON VERİLDİ
İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada şu bilgiler dikkat çekti: "Kameratespit çalışmalarındaambulansşoförlerinin,saat 16.34'te 2sırt çantasıyla misafirtribününün bulunduğutuvaletlere girdiğive yoğun telefon görüşmeleriyaptıkları görülmüştür. Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Tribündeise suç unsuru malzemelerikullanan D.D., E.Y. ve K.E.'ninorganize şekilde suçu gerçekleştirdiğianlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 şahıs yakalanarak haklarında adlî işlemler başlatılmıştır." Bu arada ambulans şoförlerinin görevlerine son verildi.
SUÇ ALETLERİ STADA BÖYLE GİRDİ
Fişekler mavi çanta içinde rakip takım tribünündeki tuvalete böyle bırakıldı.
Tuvaletten alınan çanta, tribüne getirildi. Burada taraftarlara dağıtıldı. Fişeklerden birini F.E'nin ateşlediği öğrenildi
Fişekleri stada sokan ambulans şoförünün vahim olay sonrası kafasını ellerinin arasına alması "Ben ne yaptım" pişmanlığının göstergesi gibiydi. Ama iş işten geçti
6222'DEN SUÇ KAYDI VAR
Karşılaşmanın tatil edilmesinden sonra Altay taraftarları yaklaşık 7 saat stadyumda bekletildi. Toplam 21 şüpheli gözaltına aldı. Soruşturmalar dün geç saatlere kadar sürdü. Fişekleri stada soktuğunu kabul eden ambulans şoförü A.G'nin, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefetten daha önce suç kaydının bulunduğu bildirildi.
KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı; Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direği ile saldıran M.N.A hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklama talep etti. Dün gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen taraftar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TFF BAŞKANI OLAY YERİNDE
İzmir'de yaşanan çirkin olaylara TFF el koydu. Maçı erteleyen ve ardından resmi sitesinden 'Kınıyoruz' açıklamasını yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi bugün İzmir'e gidecek. Büyükekşi, iki kulübü ziyaret edecek, sonrasında Altay Başkanı Ayhan Dündar ve Göztepe Başkanı Murat Yazıcı ile birlikte basın açıklaması yapacak.
AKCİĞERİNDE HASAR YÜZÜNDE KAYIP VAR
İŞARET fişeği isabet eden 45 yaşındaki taraftarMehmet Çakır'ın tedavisine Dokuz EylülÜniversitesi Hastanesi'ndedevam ediliyor. Yüzündenameliyat edilen Çakır'ın bilincininaçık olduğu öğrenildi.İzmir İl Sağlık Müdürü EmreErkuş ise yaralı taraftarın durumunuSABAH'a şöyle anlattı:"Hastanın genel durumu orta düzeyde.Akciğerinde hasar var. Yüzündekemik ve cilt dokusunda kayıp mevcut.Tedavisi için her şey yapılıyor."
İKİ KULÜPTEN ORTAK AÇIKLAMA
Göztepe ve Altay kulüpleri dün ortak bir açıklama ile yaşanan olayları kınadı. Açıklamada, "İzmir'in asırlık kulüpleri Altay ve Göztepe'ye; dolayısı ile Türk sporuna itibar suikastı yapılmıştır. Her iki kulüp olarak tüm taraftarlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz. Olaya karışan tüm suçluların tespiti ve cezalandırılması için konunun yakından takipçisi olacağız. Bu olayın Türk sporu için çok önemli bir dönüm noktası olmasını arzu ediyoruz. Bu tür olumsuz olayların ülkemizde bir daha yaşanmaması için tüm tarafların iş birliği içinde, spor terörü ile mücadele etmesi ortak dileğimizdir."