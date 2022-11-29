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Giriş Tarihi: 29.11.2022

Promoteon Türkiye’den dev buluşma

Promoteon Türkiye’den dev buluşma
PROMETEON Türkiye, Kalite Haftası'nı bir dizi etkinlik ile kutladı. FIFA kokartlı eski hakemler Cüneyt Çakır, Lale Orta, eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu ile Kocaelispor yönetimi ve futbolcular, Prometeon Türkiye çalışanları ile İzmit fabrikasında bir araya geldi. Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer burada yaptığı konuşmada, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta averajla 2. sırada şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor'a ve tüm ziyaretçilere teşekkürlerini iletirken, Kalite Haftası'nın önemine değindi.

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Promoteon Türkiye’den dev buluşma
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