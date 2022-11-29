Promoteon Türkiye’den dev buluşma

PROMETEON Türkiye, Kalite Haftası'nı bir dizi etkinlik ile kutladı. FIFA kokartlı eski hakemlerCüneyt Çakır, Lale Orta, eskiMHK Başkanı Mustafa Çulcuile Kocaelispor yönetimi vefutbolcular, Prometeon Türkiye çalışanları ile İzmit fabrikasında bir araya geldi. Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer burada yaptığı konuşmada, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta averajla 2. sırada şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor'a ve tüm ziyaretçilere teşekkürlerini iletirken, Kalite Haftası'nın önemine değindi.