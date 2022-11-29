Promoteon Türkiye’den dev buluşma

PROMETEON Türkiye, Kalite Haftası'nı bir dizi etkinlik ile kutladı.Prometeon Türkiye çalışanları ile İzmit fabrikasında bir araya geldi. Prometeon Türkiye Fabrika Direktörüburada yaptığı konuşmada, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta averajla 2. sırada şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor'a ve tüm ziyaretçilere teşekkürlerini iletirken, Kalite Haftası'nın önemine değindi.