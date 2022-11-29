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Giriş Tarihi: 29.11.2022 11:26

PSG, Endrick için gözünü karattı

PSG, Endrick için gözünü karattı

Fransa Ligue 1'de namağlup liderliğini sürdüren Paris Saint Germain'de transfer çalışmaları sürüyor. Endrick için Palmerias tarafından 45 milyon Euro'luk teklifi reddedilen Fransız devi, bu kez 60 milyon Euro önerecek.

Fransa Ligue 1'de namağlup liderliğini sürdüren Paris Saint Germain'de transfer çalışmaları sürüyor. ESPN'de yer alan haberde, Palmerias'ın 45 milyon Euroluk teklifi reddetmesinin ardından Paris Saint Germain'in ilerleyen günlerde yeni bir teklif sunacağı aktarıldı.

Avrupa'dan birçok devinin listesinde yer alan Endrick için Palmerias'ın 60 milyon Euro talep ettiği, Paris Saint Germain'in ise bu takımlar arasında transferde favori olduğu kaydedildi. Takımın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın da transferde rol oynadığı ve Endrick'i Paris Saint Germain'e transfer olması için ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

BARCELONA, CHELSEA VE REAL MADRID DE İSTİYOR
Palmerias'ın 16 yaşındaki yıldızı Endrick, henüz 18 yaşında olmadığı için herhangi bir Avrupa takımına 2024 yılından önce transfer olamayacak. Genç oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Endrick'i transfer etmek istediklerini açıklamıştı. Brezilyalı oyuncuyula Chelsea ve Real Madrid de ilgileniyor. Bu sezon 14 maçta süre alan Endrick, 9 gol ve 1 asistle oynadı.

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PSG, Endrick için gözünü karattı
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