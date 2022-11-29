PSG, Endrick için gözünü karattı

BARCELONA, CHELSEA VE REAL MADRID DE İSTİYOR

Palmerias'ın 16 yaşındaki yıldızı Endrick, henüz 18 yaşında olmadığı için herhangi bir Avrupa takımına 2024 yılından önce transfer olamayacak. Genç oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Endrick'i transfer etmek istediklerini açıklamıştı. Brezilyalı oyuncuyula Chelsea ve Real Madrid de ilgileniyor. Bu sezon 14 maçta süre alan Endrick, 9 gol ve 1 asistle oynadı.