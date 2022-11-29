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Giriş Tarihi: 29.11.2022 13:25

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Marc Bartra, burnundan ameliyat edildi

AA
Trabzonspor’un savunma oyuncusu Marc Bartra, burnundan ameliyat edildi

Trabzonspor, başarılı savunma oyuncusu Marc Bartra'nın burun ameliyatı olduğunu açıkladı.

Trabzonspor'un İspanyol savunma oyuncusu Marc Bartra, burnundan ameliyat edildi.

Kulüp doktoru Halil Polat, bordo-mavililerin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Konyaspor maçında burnuna darbe alan Marc Bartra'nın yapılan muayene ve görüntüleme sonucunda burun kıkırdağında hasar tespit edildiğini belirtti.

Öncelikle oyuncuya medikal tedavi önerildiğini ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"İlerleyen süreçte oyuncumuzun burundan nefes almakta sorun yaşaması ve medikal tedaviye cevap vermemesi nedeniyle tekrar yapılan değerlendirme sonucunda ameliyat olmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda oyuncumuz, İspanya'nın Barselona şehrinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde ayrıntılı bilgi verilecektir."

KAFİLE ANTALYA'YA GİTTİ

Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada kamp için Antalya'ya gitti.

Önceki gün yapılan antrenmanın ardından dünü izinli geçiren bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya hareket etti.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Montassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Naci Ünüvar, Edin Visca, Kerem Şen, Bruno Peres, Emrehan Gedikli, Poyraz Yıldırım, Arif Boşluk ve Caner Uzun yer aldı.

Antalya Belek'te kampa girecek Trabzonspor, 9 Aralık'a kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

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Trabzonspor'un savunma oyuncusu Marc Bartra, burnundan ameliyat edildi
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