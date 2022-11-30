Hull City’nin yeni teknik direktörü Rosenior, Ozan ve Doğukan’dan memnun!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin yeni teknik direktörü Liam Rosenior, takımdaki Türk oyuncular Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'i çok beğendiğini söyledi.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz temsilcisinde kısa süre önce teknik direktörlük görevine getirilen genç çalıştırıcı, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

2022 FIFA Dünya Kupası arasında Antalya'da gerçekleştirdikleri kampta açıklamada bulunan 38 yaşındaki teknik adam, Hull City'nin başına geçmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kendisine güvenen Acun Ilıcalı'ya teşekkür eden Rosenior, "Burada, bu görevde olmaktan çok gurur duyuyorum. Acun Ilıcalı'ya bize güvendiği için teşekkür ederim. Kendisinin çok iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Kendisinin Hull City ile Premier League'e çıkma hayali var. İlk görüşmemde çok iyi ve çok çalışkan bir insan olduğunu düşündüm." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'i elinden geldiği kadar takip etmeye çalıştığını anlatan ve Türkiye'de çok yetenekli futbolcular bulunduğunun altını çizen genç çalıştırıcı, milli oyuncular Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'e ilişkin, "Ozan ve Doğukan harika insanlar. Takım için en iyisini istiyorlar. Onlarla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Hala hızlı ve tempolu oyuna adapte olmaya çalışıyorlar. Beni mutlu eden şey onların adapte olmaya çalışması. Çok iyi futbolcular ve teknikleri gerçekten çok iyi." diye konuştu.

"Antalya'da imkanlar çok iyi"

Liam Rosenior, hayatında ilk defa Antalya'ya geldiğini ve imkanları çok beğendiğini dile getirdi.

Türk insanının çok yardımsever bulduğunu anlatan Rosenior, "Antalya inanılmaz bir yer. Otelin sahası ve imkanlar çok iyi. İnsanlar çok yardım sever. Kibar ve saygılılar. Şimdiden bir daha gelmek istediğimi biliyorum. Çok çalışıyoruz. Dünya Kupası arasından sonra çok daha iyi olmak istiyoruz. Topa sahip olan bir takım kurmak istiyoruz. Heyecanlı bir oyun sergilemek istiyoruz. Savaşan bir takım istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Aramızdaki en büyük fark tempo"

İngiliz teknik adam, İngiltere ve Türk futbolu arasındaki en büyük farkın tempo olduğunu aktardı.

Türk futbolunu çok sevdiğini anlatan Rosenior, "Tüm ligleri elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Türkiye de bunların arasında. İngiltere ile arasındaki en büyük fark ise tempo. Türkiye'de çok teknik oyuncular var. Championship'te biraz daha hızlı ve fiziksel bir lig. Benim işim ikisini birleştirmek. Hem hızlı hem fiziksel hem de heyecanlı ve teknik bir futbol oynatmak." şeklinde görüş belirtti.

Hull City'de kiralık forma giyen Fenerbahçe'nin oyuncusu Dimitris Pelkas ile birkaç kez toplantı yaptığını da anlatan Rosenior, Yunan futbolcunun çok zeki ve teknik olduğunu kaydetti.

Rosenior, Pelkas'ın kendileriyle çalışmaktan memnun olduğunu, sezon sonu bitecek sözleşmesine rağmen devam etmek istediğini vurguladı.

Bu sezon üst lige çıkmalarının zor olduğunu da dile getiren genç teknik adam, Türkiye'yi 18 yaşındayken 2002 Dünya Kupası'nda hatırladığını ve dönemin savunma oyuncusu Alpay Özalan'ı çok beğendiğini de sözlerine ekledi.