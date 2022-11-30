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Giriş Tarihi: 30.11.2022 08:58

Son dakika haberi: Beşiktaş dört köşe! O isimler dikkat çekti

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberi: Beşiktaş dört köşe! O isimler dikkat çekti

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, ilk hazırlık maçında İstanbulspor’u 4-0 yendi. Golleri Redmond, Cenk (pen.), Kerem Atakan ve Dele Alli attı. Karşılaşmada Cenk Tosun, Muleka ve Dele Alli dikkat çeken isimler oldu.

Beşiktaş, ilk hazırlık sınavını İstanbulspor'a karşı verdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in 4-2-3-1 şeklinde sahaya çıkardığı takım, ilk devre Redmond ve Cenk ile birkaç fırsat yakaladı. Muleka'nın pasında Redmond'ın vuruşu savunmadan sekip ağları buldu. İkinci yarı ise Beşiktaş uçuşa geçti. İlk yarıda santrfor oynayan Cenk Tosun'u ikinci devreye Muleka ile yer değiştirerek çıkaran Güneş, karşılığını buldu. Önce Cenk penaltıdan golü attı, bir dakika sonra Kerem Atakan Kesgin'e "Al da at" dedirten bir pas verince fark açıldı. 51'de ise Muleka bu kez Dele Alli'ye servis yaptı ve kısa sürede fark 4'e çıktı. Kalan bölümde ise değişikliklerle birlikte yedekler ve gençler şans buldu ancak skor tabelası aynı kaldı.

DİKKAT ÇEKENLER

CENK: Tosun Paşa bıraktığı yerden devam ediyor. Atıyor, attırıyor. Takımın hücumda en etkili ismiydi.
MULEKA: Demokratik Kongolu oyuncu arkadaşlarına güzel servisler yaptı. Özellikle santrfora geçince daha etkili oldu.
DELE ALLI: İngiliz futbolcu oyunda kaldığı süre boyunca iyi görüntü verdi. Ön alan presine katılan, mücadeleyi bırakmayan yıldız futbolcu önceki maçlarına nazaran daha özgüvenli bir oyun ortaya koydu.

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Son dakika haberi: Beşiktaş dört köşe! O isimler dikkat çekti
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