Dünya Kupası’nda heyecan devam ediyor! Belçika’nın rakibi Hırvatistan... | CANLI

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu 3. maçında Hırvatistan ile Belçika kozlarını paylaşacak. İki takım da zorlu maçı kazanarak turnuvada avantaj yakalamak istiyor.

İLK 11'LER

Belçika: Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Castagne, Castagne, Witsel, Dendoncker, Carrasco, De Bruyne, Trossard, Mertens.

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Perisic, Livaja.

HIRVATİSTAN - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den CANLI yayınlanacak.