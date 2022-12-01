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Giriş Tarihi: 1.12.2022 17:00

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor! Belçika'nın rakibi Hırvatistan... | CANLI

Dünya Kupası’nda heyecan devam ediyor! Belçika’nın rakibi Hırvatistan... | CANLI

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu 3. maçında Hırvatistan ile Belçika kozlarını paylaşacak. İki takım da zorlu maçı kazanarak turnuvada avantaj yakalamak istiyor.

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu 3. maçında Hırvatistan ile Belçika kozlarını paylaşacak. İki takım da zorlu maçı kazanarak turnuvada avantaj yakalamak istiyor.

İLK 11'LER

Belçika: Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Castagne, Castagne, Witsel, Dendoncker, Carrasco, De Bruyne, Trossard, Mertens.

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Perisic, Livaja.

HIRVATİSTAN - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den CANLI yayınlanacak.

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Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor! Belçika'nın rakibi Hırvatistan... | CANLI
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