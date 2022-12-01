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Giriş Tarihi: 1.12.2022 13:47

Göztepe konsantre olmaya çalışıyor

Göztepe konsantre olmaya çalışıyor

Spor Toto 1’inci Lig’de pazar günü oynanan Göztepe-Altay karşılaşmasında çıkan olayların yankıları sürerken, sarı-kırmızılılar kötü anıları unutup futbola konsantre olmaya çalışıyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü oynanan Göztepe-Altay karşılaşmasında çıkan olayların yankıları sürerken, sarı-kırmızılılar kötü anıları unutup futbola konsantre olmaya çalışıyor. Bu hafta Adanaspor deplasmanına çıkacak Göztepe'de galibiyet için seferberlik ilan edildi. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde kampa giren sarı-kırmızılı futbolcuları Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen, Sportif Direktör Ivan Mance ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Sepil bir an olsun yalnız bırakmadı. Tüm takımı motive etmeye çalışan kurmaylar sürekli tesislere gelerek teknik ekipten bilgi aldı, oyuncularla yakından ilgilendi.

Futbolcuların ise yaşanan şoku yavaş yavaş atlatmaya başladığı bildirildi. Özellikle Mehmet Sepil daha çok saha dışında yetkililerle görüşme halinde olurken, Ankersen ise takımla ilgilendi. Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarına günde çift idmanla devam eden Göztepe'de sakatlıkları süren golcü Hüsamettin, sol bek Yunus Emre ve kanat Obinna Mamah çalışmalarda yer almadı. Üç futbolcunun Adanaspor deplasmanında forma giyemeyecekleri bildirildi. Cezası sona eren İngiliz orta saha Palmer ise görev verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

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Göztepe konsantre olmaya çalışıyor
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