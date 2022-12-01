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Giriş Tarihi: 1.12.2022 11:50

Son dakika haberleri: TFF ile Kulüpler Birliği'den kritik toplantı! Masaya yatırılan 5 madde...

Son dakika haberleri: TFF ile Kulüpler Birliği’den kritik toplantı! Masaya yatırılan 5 madde...

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği dün Riva'da 6.5 saat süren bir toplantı yaptı. Son yılların en uzun süreli zirvesinde çok önemli konular masaya yatırıldı.

SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, TFF ile Kulüpler Birliği arasında düzenlenen toplantının detaylarını anlattı.

İşte Murat Özbostan'ın yazısı;

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği dün Riva'da 6.5 saat süren bir toplantı yaptı. Son yılların en uzun süreli zirvesinde çok önemli konular masaya yatırıldı. Genel olarak şu başlıklar üzerinde duruldu:

1- MHK'nin yapacağı hakem atamalarında bundan sonra kulüp temsilcilerinin de yer alması fikri gündeme getirildi. Bu öneriye Kulüpler Birliği sıcak baktı.

2- Hakem akademisi kurulması için başlatılan çalışmalar hakkında kulüp başkanlarına brifing verildi. En alt kadrodan başlayıp elit hakemlere kadar bütün basamaklarla ilgili açılması planlanan hakem akademisi okullarının sunumu, TFF tarafından gerçekleştirildi.

3- Yine TFF'nin yeni bir projesi olarak hayata geçirilmesi planlanan futbol akademisi de zirvenin önemli konularından biriydi. Daha önce SABAH Spor'a TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu projeyle ilgili açıklama yapmıştı. Dün de başkanlara, kulüplerden kurulması istenen akademiyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Kulüpler Birliği de federasyondan konuyla ilgili ekonomik olarak destek talep etti. Önümüzdeki sezon hem Süper Lig hem de TFF 1. Lig takımlarının akademi projesini başlatmasında mutabık kalındı.

4- Haftalardır tartışılan yabancı hakem meselesi de konuşuldu… Bu konuda TFF ile fikir alışverişi yapılırken, çoğu kulüp yabancı VAR hakemi fikrini benimsemedi (Sadece 4 kulüp destek verdi). Dolayısıyla VAR için gündeme gelen yabancı hakem tartışmaları şimdilik kapandı.

5- Türk futbolunun marka değeri üzerine de yapılacak çalışmalar enine boyuna tartışıldı. 10 yıllık planlama söz konusu olduğu öğrenilirken bu konuda çalıştay yapılması fikri benimsendi. Oldukça verimli geçen görüşmeden kulüpler mutlu ayrıldı. Riva'da başkanlara yemek servisi de yapıldı.

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Son dakika haberleri: TFF ile Kulüpler Birliği'den kritik toplantı! Masaya yatırılan 5 madde...
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