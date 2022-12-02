Deniz Undav transferinde en ciddi aday Galatasaray

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'da forma giyen Türk golcü Deniz Undav için Galatasaray ve Hertha Berlin'in en ciddi adaylar olduğu öne sürüldü.

Bild'in haberine göre; Almanya doğumlu olan ve bedelsiz transfer olduğu Union Saint-Gilloise formasıyla 70 maçta 45 gol atıp 18 asist yaparak Premier Lig'den Brighton'a transfer olan Deniz Undav, yeni takımında beklentileri karşılayamadı. Premier Lig'de 8 maçta 93 dakika süre alıp gol atamayan, kupada ise 2 maçta 1 gol atan Deniz'in ocak ayında başka bir kulübe kiralanabileceği belirtildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ 1.5 YILLIK

Yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen Galatasaray ve Bundesliga'da oynadığı 15 maçta 19 gol atabilen Hertha Berlin, Deniz Undav için girişimlerde bulunan kulüpler olarak yazıldı. 26 yaşındaki Deniz Undav için Galatasaray'ın Brighton'a 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulunacağı da öğrenildi. Tercihini Türk milli takımından yana kullanan Deniz Undav, 27 gol ve 13 asist istatistiklerini yakaladığı 2021/22 sezonunda Belçika'da yılın futbolcusu seçilmişti.