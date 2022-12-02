TFF 2. Lig’de Afyonun rakibi Arnavutköy Belediyesi



TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynanacak Arnavutköy Belediyespor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Mor beyazlı ekip ligin 17. haftasında kendi evinde Arnavutköy Belediyespor'u ağırlayacak. Jetler karşılaşmanın hazırlıklarını Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Teknik direktör Koray Palaz gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların hayli hırslı olduğu gözlendi.

4 Aralık Pazar günü saat 14.00'de yapılacak karşılaşmayı Batuhan Gültek yönetecek.



