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Giriş Tarihi: 2.12.2022 15:17

TFF 2. Lig'de Afyonun rakibi Arnavutköy Belediyesi

İHA
TFF 2. Lig’de Afyonun rakibi Arnavutköy Belediyesi

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor evinde Arnavutköy Belediyesi ile karşılaşacak. Ev sahibi Afyonspor'da parola mutlak galibiyet olacak.


TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynanacak Arnavutköy Belediyespor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.
Mor beyazlı ekip ligin 17. haftasında kendi evinde Arnavutköy Belediyespor'u ağırlayacak. Jetler karşılaşmanın hazırlıklarını Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Teknik direktör Koray Palaz gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların hayli hırslı olduğu gözlendi.
4 Aralık Pazar günü saat 14.00'de yapılacak karşılaşmayı Batuhan Gültek yönetecek.


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TFF 2. Lig'de Afyonun rakibi Arnavutköy Belediyesi
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