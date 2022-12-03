Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Dünya Kupası haberleri: Almanya'yı Dünya Kupası'nda, kendi ürettiği teknoloji yıktı!
Giriş Tarihi: 3.12.2022 11:47

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Almanya'yı Dünya Kupası'nda, kendi ürettiği teknoloji yıktı!

UĞUR ÇEM
Son dakika Dünya Kupası haberleri: Almanya’yı Dünya Kupası’nda, kendi ürettiği teknoloji yıktı!

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Almanlar’ın ürettiği çip sayesinde Japonya, İspanya ağlarını sarsıp turu geçerken Panzerler ise Katar 2022’ye grup aşamasında veda etti.

Japonya'nın İspanya'yı 2-1 yendiği maçta çizgi tartışması büyük yankı uyandırdı... Tanaka'nın attığı 2. gol öncesinde topun auta çıkıp çıkmadığı büyük tartışma yaratırken teknoloji etkisi bir kez daha skoru belirledi. Adidas tarafından özel olarak üretilen 'Al Rihla' (yolculuk) isimli topun içindeki hız ve yönü ölçen elektronik çip sayesinde golün geçerli sayıldığı kaydedildi. Bu sensör VAR'daki hakemlere saniyede 500 veri göndererek meşin yuvarlağın 1.88 mm çizgiye değdiğini orta hakeme iletti. 14 gramlık çipin üreticisinin Alman olması kaderin bir cilvesi olarak dikkat çekerken, topun çizgiyi geçmemesi sonrasında elenen ise Almanya oldu.

ALMANYA'NIN UTANÇ GECESİ

Favori geldiği Katar'da E Grubu'nda 3. olup turnuvadan erken ayrılan Almanya'da 2018'in ardından 2022'de de aynı son yaşandı. Alman medyasının en tirajlı gazetelerinden Bild, "Utanç verici çıkış" başlığını kullanırken, 1 Aralık 2022'de, bir zamanlar büyük ve gururlu bir futbol ulusunun sonuna tanıklık edildiği belirtildi. Frankfurter Allgemeine Zeitung haberi, "Büyük bir futbol ulusunun kötü sonu" manşetiyle verdi. B.Z gazetesi de "Lanet felaket" başlığını kullandı. Alman taraftarların ise Kosta Rika maçı sonrasında Katarlı taraftarlar ile tartışmaları gündemde. Mesut Özil posteri açarak maç sonu bunları Almanlar'a gösteren Katarlılar, Panzerler'in büyük tepkisi ile karşılaştı.

MÜLLER MİLLİ FORMAYI ASTI

Almanya'nın yıldızı Thomas Müller, milli takım kariyerine nokta koydu. 2014 Dünya Kupası'nı kaldıran kadronun en önemli ismi olan Müller, 120 maçta forma giymişti.

KAFASINI KULLANDI YILDIZLARI KAZANDI

F Grubu'nun zayıf halkası görünen Fas Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Afrika futbolunun gururu oldu. Kanada'yı 2-1 devirerek son 16'ya kalan Afrika ülkesinin 47 yaşındaki çalıştırıcısı, takımıyla kısa sürede çok iş yaptı. Fas Ligi şampiyonu yaptığı Cazablanca sonrasında kollarını milli takım için sıvayan Walid Regragui, önce birliği sağladı. Eski hocaları Halilodzic ile kavgalı olan Hakim Ziyech ve Noussair Mazraoui'yi yeniden takıma kazandıran Regragui, turnuvanın gizli favorilerinden görülen Belçika'yı saf dışı bırakıp Hırvatistan'ı da geçerek grubunu lider bitirdi. En son 1986'da son 16'ya kalan Fas'ın 36 yıllık hasretini sona erdirdi.

HOLLANDA'YI KARIŞTIRDILAR

Faslılar'ın yoğun olarak yaşadığı Hollanda'da Fas'ın turu geçmesi sonrasında olaylar çıktı. Taşkınlıklar nedeniyle toplamda 11 holigan gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı: Bakan Bilgin az önce müjdeyi paylaştı
Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor
Son dakika: AFAD duyurdu! Düzce'de korkutan deprem
Firari Can Dündar Almanlara dert yandı! 'Erdoğan kilit role sahip, bağışlarımız kesildi'
Vincenzo Montella, Sabah Spor’a konuştu! Yunus Akgün için olay itiraf “Jorge Jesus benim rakibim değil…”
Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nu taca attı! "Yavaş ve İmamoğlu'na hayır demeyiz"
SON DAKİKA | Necip Fazıl Ödülleri Töreni! Başkan Erdoğan'dan küresel güçlere net mesaj: Başaramayacaklar
Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin tarlasına çöktü
Ankara'ya yeni metro hattında sona doğru! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 4 katına çıktı
SON DAKİKA: TOKİ konut başvurusu yapanlar dikkat! Bakanlık uyardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Dünya Kupası haberleri: Almanya'yı Dünya Kupası'nda, kendi ürettiği teknoloji yıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA