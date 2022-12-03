Son dakika Dünya Kupası haberleri: Almanya’yı Dünya Kupası’nda, kendi ürettiği teknoloji yıktı!

Japonya'nın İspanya'yı 2-1 yendiği maçta çizgi tartışması büyük yankı uyandırdı... Tanaka'nın attığı 2. gol öncesinde topun auta çıkıp çıkmadığı büyük tartışma yaratırken teknoloji etkisi bir kez daha skoru belirledi. Adidas tarafından özel olarak üretilen 'Al Rihla' (yolculuk) isimli topun içindeki hız ve yönü ölçen elektronik çip sayesinde golün geçerli sayıldığı kaydedildi. Bu sensör VAR'daki hakemlere saniyede 500 veri göndererek meşin yuvarlağın 1.88 mm çizgiye değdiğini orta hakeme iletti. 14 gramlık çipin üreticisinin Alman olması kaderin bir cilvesi olarak dikkat çekerken, topun çizgiyi geçmemesi sonrasında elenen ise Almanya oldu.

ALMANYA'NIN UTANÇ GECESİ

Favori geldiği Katar'da E Grubu'nda 3. olup turnuvadan erken ayrılan Almanya'da 2018'in ardından 2022'de de aynı son yaşandı. Alman medyasının en tirajlı gazetelerinden Bild, "Utanç verici çıkış" başlığını kullanırken, 1 Aralık 2022'de, bir zamanlar büyük ve gururlu bir futbol ulusunun sonuna tanıklık edildiği belirtildi. Frankfurter Allgemeine Zeitung haberi, "Büyük bir futbol ulusunun kötü sonu" manşetiyle verdi. B.Z gazetesi de "Lanet felaket" başlığını kullandı. Alman taraftarların ise Kosta Rika maçı sonrasında Katarlı taraftarlar ile tartışmaları gündemde. Mesut Özil posteri açarak maç sonu bunları Almanlar'a gösteren Katarlılar, Panzerler'in büyük tepkisi ile karşılaştı.

MÜLLER MİLLİ FORMAYI ASTI

Almanya'nın yıldızı Thomas Müller, milli takım kariyerine nokta koydu. 2014 Dünya Kupası'nı kaldıran kadronun en önemli ismi olan Müller, 120 maçta forma giymişti.

KAFASINI KULLANDI YILDIZLARI KAZANDI

F Grubu'nun zayıf halkası görünen Fas Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Afrika futbolunun gururu oldu. Kanada'yı 2-1 devirerek son 16'ya kalan Afrika ülkesinin 47 yaşındaki çalıştırıcısı, takımıyla kısa sürede çok iş yaptı. Fas Ligi şampiyonu yaptığı Cazablanca sonrasında kollarını milli takım için sıvayan Walid Regragui, önce birliği sağladı. Eski hocaları Halilodzic ile kavgalı olan Hakim Ziyech ve Noussair Mazraoui'yi yeniden takıma kazandıran Regragui, turnuvanın gizli favorilerinden görülen Belçika'yı saf dışı bırakıp Hırvatistan'ı da geçerek grubunu lider bitirdi. En son 1986'da son 16'ya kalan Fas'ın 36 yıllık hasretini sona erdirdi.

HOLLANDA'YI KARIŞTIRDILAR

Faslılar'ın yoğun olarak yaşadığı Hollanda'da Fas'ın turu geçmesi sonrasında olaylar çıktı. Taşkınlıklar nedeniyle toplamda 11 holigan gözaltına alındı.