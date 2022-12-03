Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Hollanda ve ABD, çeyrek final bileti için sahada! Karşılaşmada ilk düdük çaldı...
Giriş Tarihi: 3.12.2022 17:45 Son Güncelleme: 3.12.2022 18:03

Son dakika: Hollanda ve ABD, çeyrek final bileti için sahada! Karşılaşmada ilk düdük çaldı...

Son dakika: Hollanda ve ABD, çeyrek final bileti için sahada! Karşılaşmada ilk düdük çaldı...

Son dakika: Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nın son 16 turu mücadelesinde Hollanda ile ABD, karşı karşıya geliyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

Khalifa Stadı'nda oynanacak Hollanda-ABD müsabakası, saat 18.00'de başladı. Maçı Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetiyor.

Müsabakada tur atlayacak ülke, son 8 içerisine girerek çeyrek finalist olacak.

İŞTE İLK 11'LER

Hollanda: Noppert, Blind, Aké, Van Dijk, Timber, Dumfries, Frenkie De Jong, De Roon, Klaassen, Gakpo, Depay

ABD: Turner, Robinson, Ream, Zimmerman, Dest, Musah, Adams, McKennie, Pulisic, Ferreira, Weah

CANLI | Hollanda 0-0 ABD

A Grubu'nda yer alan Hollanda, bu etabı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanla lider tamamladı. Senegal ve Katar'ı 2-0'lık sonuçlarla geçen "Portakallar", Ekvador ile 1-1 berabere kaldı.

ABD ise B Grubu'nu 5 puanla yenilgisiz olarak ikinci sırada tamamladı. Gruba Galler beraberliğiyle başlayan ABD, ikinci maçında da İngiltere ile berabere kalırken, son müsabakasında İran'ı 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı: Bakan Bilgin az önce müjdeyi paylaştı
Son dakika: AFAD duyurdu! Düzce'de korkutan deprem
Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor
SON DAKİKA | Şanlıurfa'ya dev yatırım! Açılışları Başkan Erdoğan yapacak: İki ilçeye doğalgaz...
Altılı masayı yerden yere vurdu: Bu sisteme oy vermem
Son dakika: Şanlıurfa'ya 12 milyar TL'lik yatırım! Başkan Erdoğan: 2023'te yeni dönemin kapılarını aralayacağız
Son dakika: İsveç, PKK’lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti
Vincenzo Montella, Sabah Spor’a konuştu! Yunus Akgün için olay itiraf “Jorge Jesus benim rakibim değil…”
AB ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasında uzlaştı
Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin tarlasına çöktü
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Hollanda ve ABD, çeyrek final bileti için sahada! Karşılaşmada ilk düdük çaldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA