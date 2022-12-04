İngiltere ile Senegal, çeyrek final için sahada!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında Senegal ile karşılaşacak.
Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, El-Salvador Futbol Federasyonundan hakem Ivan Barton yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice, Bellingham; Foden, Kane, Saka
Senegal: E.Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; Ciss, N.Mendy; Ndiaye, Diatta, Sarr, Dia
B Grubu'nda İran ve Galler'i yenen, ABD ile berabere kalan İngiltere, lider olarak tur atlamıştı.
Turnuvaya Hollanda mağlubiyetiyle başlayan Senegal ise Katar ve Ekvador galibiyetleriyle C Grubu ikincisi olarak İngiltere ile eşleşti.
İki takım, Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.
Bu turu geçen takım, çeyrek finalde Fransa ile mücadele edecek.