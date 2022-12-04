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Giriş Tarihi: 4.12.2022 21:01

İngiltere ile Senegal, çeyrek final için sahada!

AA
İngiltere ile Senegal, çeyrek final için sahada!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında Senegal ile karşılaşıyor. Mücadelede galibiyete uzanan takım, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi olacak. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belil oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında Senegal ile karşılaşacak.

Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, El-Salvador Futbol Federasyonundan hakem Ivan Barton yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice, Bellingham; Foden, Kane, Saka

Senegal: E.Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; Ciss, N.Mendy; Ndiaye, Diatta, Sarr, Dia

B Grubu'nda İran ve Galler'i yenen, ABD ile berabere kalan İngiltere, lider olarak tur atlamıştı.

Turnuvaya Hollanda mağlubiyetiyle başlayan Senegal ise Katar ve Ekvador galibiyetleriyle C Grubu ikincisi olarak İngiltere ile eşleşti.

İki takım, Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Bu turu geçen takım, çeyrek finalde Fransa ile mücadele edecek.

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İngiltere ile Senegal, çeyrek final için sahada!
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