Şeker gibi Portakal

Van Gaal’in öğrencileri, ilk yarıda Depay ve Blind ile farkı açtı. Amerika, Wright ile umutlansa da son sözü iki asistiyle damga vuran Dumfries söyledi
Bol sürprizli 2022 Katar'da bir tanesine daha fırsat vermedi Hollanda. Dünya Kupası'nın favorilerinden olan Portakallar, son16 turunda ABD'yi 3-1 yenerek adınıçeyrek finale yazdırdı. Ayağa toplarla gelen Hollanda, rakibini sağ kanattan vurdu. 10. dakikada Denzel Dumfries'in ortasını Depay tek vuruşla ağlara yolladı. Golden sonra momentumunu artıran Van Gaal'in ekibi, 45+1'deyine Dumfries'in asistiyle Blind farkıikiye çıkardı: 2-0. Birbirinin kopyası iki golle soyunma odasına rahat girdi Hollanda… Devreden sonra değişiklikler yapan ABD vites artırdı. Oyuna 67'de giren Antalyasporlu Haji Wright,76. dakikada ağları sarsarak takımınınkalan zamanda umudu oldu. Ancak beraberliği arayan ABD'nin ümitleri 81'de bitti. Hollanda'da iki golün asistini yapan Dumfries, sağçaprazdan gelen topa gelişinevurarak rakibinin fişini çekti.
BİR GÖRÜŞ ÖmerÜRÜNDÜL
Eski Hollanda yok! ABD, diğer maçlar gibi oyuna riskli ve ofansif bir anlayış ile başladı. İlk 10 dakika savunmada kalan Hollanda, organize bir kontratak sonucu güzel bir golle skor avantajını yakaladı. Bu dakikadandevre sonuna kadar sahada olumlu hiçbirgirişim yoktu. Devrenin uzatmasında Portakallar, ikinci golü de buldu. İkinci yarı daha dinamik, daha hareketli oldu. Van Gaal'in ekibi fazla rahatlık içerisindehataya düşünce fark da bire indi. Maç değişik bir havaya bürünürken, Denzel Dumfries'in mükemmel golüyle karşılaşma noktalandı. 26 yaşındaki oyuncu, 2 asist 1 golle gecenin yıldızı olurken Hollanda çeyrek finale çıkmış oldu. Ama futbolu, eskibildiğimiz Hollanda'nın çok uzağında.