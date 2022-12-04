Şeker gibi Portakal

Bol sürprizli 2022 Katar'da bir tanesine daha fırsat vermedi Hollanda. Dünya Kupası'nın favorilerinden olan Portakallar,Ayağa toplarla gelen Hollanda, rakibini sağ kanattan vurdu. 10. dakikada Denzel Dumfries'in ortasını Depay tek vuruşla ağlara yolladı. Golden sonra momentumunu artıranBirbirinin kopyası iki golle soyunma odasına rahat girdi Hollanda… Devreden sonra değişiklikler yapan ABD vites artırdı. Oyuna 67'de girenAncak beraberliği arayan ABD'nin ümitleri 81'de bitti. Hollanda'da iki golün asistini yapanBİR GÖRÜŞEski Hollanda yok!diğer maçlar gibi oyuna riskli ve ofansif bir anlayış ile başladı. İlk 10 dakika savunmada kalan Hollanda, organize bir kontratak sonucu güzel bir golle skor avantajını yakaladı.Devrenin uzatmasında Portakallar, ikinci golü de buldu. İkinci yarı daha dinamik, daha hareketli oldu.Maç değişik bir havaya bürünürken, Denzel Dumfries'in mükemmel golüyle karşılaşma noktalandı. 26 yaşındaki oyuncu, 2 asist 1 golle gecenin yıldızı olurken Hollanda çeyrek finale çıkmış oldu.