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Giriş Tarihi: 4.12.2022

Şeker gibi Portakal

Şeker gibi Portakal

Van Gaal’in öğrencileri, ilk yarıda Depay ve Blind ile farkı açtı. Amerika, Wright ile umutlansa da son sözü iki asistiyle damga vuran Dumfries söyledi

Bol sürprizli 2022 Katar'da bir tanesine daha fırsat vermedi Hollanda. Dünya Kupası'nın favorilerinden olan Portakallar, son 16 turunda ABD'yi 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Ayağa toplarla gelen Hollanda, rakibini sağ kanattan vurdu. 10. dakikada Denzel Dumfries'in ortasını Depay tek vuruşla ağlara yolladı. Golden sonra momentumunu artıran Van Gaal'in ekibi, 45+1'de yine Dumfries'in asistiyle Blind farkı ikiye çıkardı: 2-0. Birbirinin kopyası iki golle soyunma odasına rahat girdi Hollanda… Devreden sonra değişiklikler yapan ABD vites artırdı. Oyuna 67'de giren Antalyasporlu Haji Wright, 76. dakikada ağları sarsarak takımının kalan zamanda umudu oldu. Ancak beraberliği arayan ABD'nin ümitleri 81'de bitti. Hollanda'da iki golün asistini yapan Dumfries, sağ çaprazdan gelen topa gelişine vurarak rakibinin fişini çekti.

BİR GÖRÜŞ
Ömer ÜRÜNDÜL
Eski Hollanda yok!
ABD, diğer maçlar gibi oyuna riskli ve ofansif bir anlayış ile başladı. İlk 10 dakika savunmada kalan Hollanda, organize bir kontratak sonucu güzel bir golle skor avantajını yakaladı. Bu dakikadan devre sonuna kadar sahada olumlu hiçbir girişim yoktu. Devrenin uzatmasında Portakallar, ikinci golü de buldu. İkinci yarı daha dinamik, daha hareketli oldu. Van Gaal'in ekibi fazla rahatlık içerisinde hataya düşünce fark da bire indi. Maç değişik bir havaya bürünürken, Denzel Dumfries'in mükemmel golüyle karşılaşma noktalandı. 26 yaşındaki oyuncu, 2 asist 1 golle gecenin yıldızı olurken Hollanda çeyrek finale çıkmış oldu. Ama futbolu, eski bildiğimiz Hollanda'nın çok uzağında.

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Şeker gibi Portakal
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