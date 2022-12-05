Beşiktaş, Przemyslaw Frankowski’yi gündemine aldı

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Cezayirli yıldız Ghezzal'ın Şubat ayına kadar oynamayacak olması nedeniyle bir kanat transferi istediği öğrenildi. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan yönetim, gündemine Ligue 1 takımlarından Lens'te forma giyen Przemyslaw Frankowski'yi gündemine aldığı ve 27 yaşındaki oyuncunun kiralık transferi için kulübüyle temaslara başlayacağı öğrenildi.