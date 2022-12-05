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Giriş Tarihi: 5.12.2022 10:35

Beşiktaş, Przemyslaw Frankowski’yi gündemine aldı

Beşiktaş, Przemyslaw Frankowski’yi gündemine aldı

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde Rachid Ghezzal’ın yerine kanat transferi yapması bekleniyor. Kara Kartal, Ligue 1 takımlarından Lens’te forma giyen Polanyalı Przemyslaw Frankowski’yi kiralamak için kulübüyle temaslaar başlayacak.

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Cezayirli yıldız Ghezzal'ın Şubat ayına kadar oynamayacak olması nedeniyle bir kanat transferi istediği öğrenildi. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan yönetim, gündemine Ligue 1 takımlarından Lens'te forma giyen Przemyslaw Frankowski'yi gündemine aldığı ve 27 yaşındaki oyuncunun kiralık transferi için kulübüyle temaslara başlayacağı öğrenildi.

LENS'E 5 YILLIK İMZA ATMIŞTI
Polonya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan 27 yaşındaki yıldız oyuncu grup aşamasının tamamında ve son 16 turundaki Fransa maçında forma giydi. Polonya ile toplamda 29 maça çıkan yıldız futbolcunun 1 gol, 5 asisti bulunuyor. Lens formasıyla ligde 15 maça çıkan yıldız forvet 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Polonyalı oyuncunun Fransız kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Yıldız oyuncu MLS takımı Chicago'dan 2.3 milyon euro karşılığında 5 yıllığına Ligue 1 ekibi Lens'e transfer olmuştu. (Takvim)

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Beşiktaş, Przemyslaw Frankowski’yi gündemine aldı
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