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Giriş Tarihi: 5.12.2022 21:29

Brezilya ile Güney Kore çeyrek final için karşı karşıya!

AA
Brezilya ile Güney Kore çeyrek final için karşı karşıya!

Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile Güney Kore, son 16 turu maçına çıkıyor. Kazananın Hırvatistan ile çeyrek final mücadelesi vereceği karşılaşmayı haberimizde canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile Güney Kore, son 16 turu mücadelesine çıkıyor.

Stadyum 974'te oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Brezilya: Alisson, Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo, Paqueta, Casemiro, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison.

Güney Kore: Seung-Gyu, Jin-Su, Min-Jae, Woo-Young, Moon-Hwan, Young-Gwon, Hwang, Jae-Sung, Hwang Hee-Chan, Cho Gue-Sung, Son.

G Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Brezilya 6 puan ile aynı puana sahip İsviçre'nin önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Güney Kore ise H Grubu'nda oynadığı son maçta Portekiz'i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederek puanını 4'e yükseltmiş ve averajla Uruguay'ın önüne geçerek son 16 turu biletini almıştı.

Karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Bu müsabakada rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Hırvatistan'ın rakibi olacak.

İki takım Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.

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Brezilya ile Güney Kore çeyrek final için karşı karşıya!
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