Horoz’un sesi Katar’ı inletti

Kimpembe, Kante, Pogba ve Benzema… Son şampiyonun kadrosundan Katar'dabu kadar yıldızdan yoksun olması akıllarda soru işareti bırakıyordu. Polonya iserağmen turu geçip dikildi Horozlar'ın karşısına. 29'da Fransa'da Giroud öyle bir gol kaçırdı ki akıllara zarar... İntikamını da 44'te aldı. 36 yaşındaki futbolcu,Golün ardından iki takım da dengeli oyun ortaya koyarken suskunluğu Kylian Mbappe bozdu.sol çaprazdan ceza sahası içine girer girmez sert şutla kaleci Szczesny'yi avladı. 90+1'de ise yine sahneye çıkıp,dedi. 90+7'de Polonya penaltı kazandı. İlk atışı kaçıran Lewandowski, ikincide hata yapmadı. 3-1 kazanan Fransa, çeyrek finale uçtu.23 yaşında 11. Dünya Kupası maçına çıkan Mbappe, Katar'daki 5, toplamda ise 9. golünü atarak Cristiano Ronaldo ve Maradona'nın Dünya Kupası gol sayılarını (8) geride bıraktı. Messi'yi (9) yakalayan yıldız futbolcu, ayrıca bu turnuvada 2 de asist gerçekleştirdi. Mbappe, Rusya 2018'de de 4 gol kaydetmiştiBENZEMA'NIN sakatlığı nedeniyle Fransa Milli Takımı'nın santrfor mevkiindeOliver Giroud, hocası Didier Deschamps'ı mahcup etmedi. 36 yaşındaki futbolcu, dün Polonya karşısındaBöylece tecrübeli oyuncu, efsane isimlerden Thierry Henry'yi geride bırakarak Fransa Milli Takımı ile en fazla ağları sarsan oyuncu olmayı başardı. Milan'da forma giyen Giroud, bu sezon Serie A'da da 13 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.29. dakikada Giroud, sağ kanattan Dembele'nin yerden yaptığı ortada topu auta yollayarak zoru başardı.BİR GÖRÜŞKalitesini konuşturdutuzu olmayan maçta Fransa beklenen performansının altında da olsa, kalitesiyle çeyrek finale çıktı. Fransa hızlı başladığı maçta,37. dakika kırılma anıydı. Polonya aynı pozisyondaama müsait pozisyondaki sert şutlar şanssızlık eseri kaleye gitmekteyken rakiplerinden döndü. Devre sonu Giroud tipik bir santrfor golüyle takımını rahatlattı. İkinci yarıSonra istediklerini bilhassa karşısındakiyapamayan Mbappe, 2 mükemmel golle işi bitirdi. Önemli bir olay da bazıları tarafından tarzı eleştirilen Giroud'nun, Henry'yi geçerek 52 golle Fransa'nın en golcü oyuncusu olması.