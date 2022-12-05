Horoz’un sesi Katar’ı inletti

Giroud’nun ülke futbolu, Mbappe’nin de dünya tarihine geçen golleriyle Horozlar, Lewandowski’li Polonya’yı saf dışı bıraktı. Deschamps’ın ekibi, yine en büyük favorilerden olduğunu gösterdi
Kimpembe, Kante, Pogba ve Benzema… Son şampiyonun kadrosundan Katar'da takımınıfavori hale getirecek bu kadar yıldızdan yoksun olması akıllarda soru işareti bırakıyordu. Polonya ise Arjantin mağlubiyetindeki silikoyuna rağmen turu geçip dikildi Horozlar'ın karşısına. 29'da Fransa'da Giroud öyle bir gol kaçırdı ki akıllara zarar... İntikamını da 44'te aldı. 36 yaşındaki futbolcu, Mbappe'nin ince pasında klas vuruşla fileleri havalandırdı. Golün ardından iki takım da dengeli oyun ortaya koyarken suskunluğu Kylian Mbappe bozdu. Geleceğinen iyisi, sol çaprazdan ceza sahası içine girer girmez sert şutla kaleci Szczesny'yi avladı. 90+1'de ise yine sahneye çıkıp, "1 gol bana yetmez" dedi. 90+7'de Polonya penaltı kazandı. İlk atışı kaçıran Lewandowski, ikincide hata yapmadı. 3-1 kazanan Fransa, çeyrek finale uçtu.
FSANELERİ GERİDE BIRAKTI
23 yaşında 11. Dünya Kupası maçına çıkan Mbappe, Katar'daki 5, toplamda ise 9. golünü atarak Cristiano Ronaldo ve Maradona'nın Dünya Kupası gol sayılarını (8) geride bıraktı. Messi'yi (9) yakalayan yıldız futbolcu, ayrıca bu turnuvada 2 de asist gerçekleştirdi. Mbappe, Rusya 2018'de de 4 gol kaydetmişti
FRANSA'NIN EN GOLCÜ FUTBOLCUSU GİROUD!
BENZEMA'NIN sakatlığı nedeniyle Fransa Milli Takımı'nın santrfor mevkiinde Tunushariç diğer 3 maça da ilk 11'de başlayan Oliver Giroud, hocası Didier Deschamps'ı mahcup etmedi. 36 yaşındaki futbolcu, dün Polonya karşısında Katar'daki 3, Fransatarihindeki ise 52. golünü filelere gönderdi. Böylece tecrübeli oyuncu, efsane isimlerden Thierry Henry'yi geride bırakarak Fransa Milli Takımı ile en fazla ağları sarsan oyuncu olmayı başardı. Milan'da forma giyen Giroud, bu sezon Serie A'da da 13 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
BU DA KAÇAR MI!
29. dakikada Giroud, sağ kanattan Dembele'nin yerden yaptığı ortada topu auta yollayarak zoru başardı.
BİR GÖRÜŞ ÖmerÜRÜNDÜL
Kalitesini konuşturdu Tadı tuzu olmayan maçta Fransa beklenen performansının altında da olsa, kalitesiyle çeyrek finale çıktı. Fransa hızlı başladığı maçta, 15.dakikadan sonra durağan futbola geçti. 37. dakika kırılma anıydı. Polonya aynı pozisyonda iki defa golle burun buruna geldi ama müsait pozisyondaki sert şutlar şanssızlık eseri kaleye gitmekteyken rakiplerinden döndü. Devre sonu Giroud tipik bir santrfor golüyle takımını rahatlattı. İkinci yarı Polonya 3. bölgeyeiyi geliyor ama bu gelişleri pozisyonadönüştüremiyordu. Sonra istediklerini bilhassa karşısındaki hareketli sağ bek yüzünden yapamayan Mbappe, 2 mükemmel golle işi bitirdi. Önemli bir olay da bazıları tarafından tarzı eleştirilen Giroud'nun, Henry'yi geçerek 52 golle Fransa'nın en golcü oyuncusu olması.