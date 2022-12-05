Sokak Ligi’nin finalinde eski hakem Ahmet Çakar düdük çaldı

"UMARIM DİĞER İLÇE BELEDİYELERİNE DE ÖRNEK OLUR"

Esenler Sokak Ligi'nin final maçını yöneten FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar, "Dışarıdan herkese kolay bir şeymiş gibi görünüyor ama bunu başarabilmek çok zor. Oldukça çekişmeli bir maçtı. Adeta pimi çekilmiş bomba gibiydiler. Gençler hem semtinin şampiyonu olmak hem de büyük ödülü kazanmak için kıran kırana mücadele ettiler. İki takım da kazanmayı sonuna kadar hak etti. Başta Başkan Mehmet Tevfik Göksu olmak üzere bu güzel projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah diğer ilçe belediyelerine de örnek olur" İfadelerini kullandı.