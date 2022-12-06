Fenerbahçe, Fran Navarro’yu istiyor

Joao Pedro'nun sakatlığı ile sarsılan F.Bahçe, santrafor takviyesi için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertli kurmaylar Jesus'un isteğiyle Gil Vicente'de forma giyen İspanyol golcü Navarro için görüşmelere başladı.

TAM BİR GOL MAKİNESİ

24 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon Portekiz ekibinde 20 karşılaşmada forma giyerken 11 gol ve 1 asiste imza attı. Valencia alt yapısından yetişen Navarro, V.Mestella ve Lokeren gibi takımlar da forma giydi. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan genç golcü, Gil Vicente'de 55 maçta 27 gol attı. İspanya Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 28 kez forma giyen Navarro, 5 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Kariyerinde 171 karşılaşmada forma giyen Navarro, 56 gol ve 9 asistle toplamda 65 gole katkıda bulundu. Gil Vicente'ye bedelsiz olarak transfer olan Navarro'nun kulübüyle olan sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor. 24 yaşında ve 1.79 boyunda olan Fran Navarro santrfor mevkisi dışında sol kanat ve forvet arkasında da oynuyor. Güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro civarında. (Takvim)

