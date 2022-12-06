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Giriş Tarihi: 6.12.2022 12:50

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye Valencia ve Alioski'den kötü haber

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye Valencia ve Alioski’den kötü haber

Son dakika haberi: Antalya kampı için Antalya'ya giden Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Enner Valencia ve Alioski ile ilgili açıklama yaptı. Sarı lacivertliler, iki yıldız oyuncunun da 2 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Antalya kampı için Antalya'ya giden Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Enner Valencia ve Alioski ile ilgili açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır.

Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle çekilen MR'ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye Valencia ve Alioski'den kötü haber
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