Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye Valencia ve Alioski’den kötü haber

Antalya kampı için Antalya'ya giden Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Enner Valencia ve Alioski ile ilgili açıklama yaptı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Enner Valencia, milli takımında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayacaktır.
Antrenmanda yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle çekilen MR'ında 2. derece zorlanma tespit edilen Ezgjan Alioski ise 2-3 haftalık tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayacaktır.