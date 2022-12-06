Usta yazar, Vinicius Jr. için Neymar örneğini verdi! "Büyük yol ayrımı"

FUTBOL NET 60 DAKİKA OLUR MU!

Katar'daki Dünya Kupası yarı otomatik ofsayttan daha çok, oyuna ilave edilen dakikaların artışıyla anılacak ve bu tavsiyenin liglerde ne kadar uygulanacağı 18 Aralık'taki finalden sonra tartışma konusu olacak. Topun oyunda kaldığı süreyi maksimuma çıkarmak için Collina'nın "Sakatlıklar, oyuncu değişiklikleri ve VAR kararını beklemenin oyundan çaldığı süreyi korkmadan maça ekleyin" tavsiyesi karşımıza ilk yarıları +8, maç sonu ise +10'lara varan "90 dakika"lar çıkardı.

Yakın bir gelecekte futbolun, basketbolda olduğu gibi top oyunda olmadığında kronometrenin durduğu, net 60 dakika süren bir oyun olması için FIFA'nın açtığı bir yol bu. İtalya'da bir duvarda yazan "90'da atılmış bir gol kadar güzelsin"e kimse "+" eklemesin tabii!..