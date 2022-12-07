Ronaldo yoksa Gonçalo var!

Portekiz, süper yıldızının 73 dakika kulübede beklediği maçta İsviçre’yi devirip çeyrek finale çıktı. 21 yaşındaki Gonçalo Ramos 3 gol atarken 1 de asistle şov yaptı
Dünya Kupası H Grubu'ndan lider çıkan Portekiz, dün MuratYakın'ın teknik direktörlüğünüyaptığı İsviçre'yi 6-1 mağlup etti. Cristiano Ronaldo, hocası Fernando Santos'un deyimiyle "Taktik gereği" maça yedek başladı. 17'de Gonçalo Ramos fileleri havalandırarak Portekiz'i öne geçirdi. 33'te yaşlı kurt Pepe,şık bir kafa golüyle skoru 2-0'a taşıdı. İlk yarı bu sonuçla biterken Gonçalo bir kez daha sahneye çıktı: 3-0. 55'te ise Raphael Guerreiro, 4-0'ı buldu. 58'de Akanji, İsviçre'nin tek sayısını kaydederken 67'de Gonçalo kendisinin 3, takımının 5. golünü attı. Ronaldo, 73'te Felix'in yerineoyuna girdi. 90+2'de skoru Leao belirledi: 6-1. Bu sonuçlaPortekiz, çeyrek finalde Fas'ınrakibi oldu.
GÖZLER HEP ONDA!
Portekiz'in dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, dün karşılaşmaya yedek başladı. Basın mensupları sahadaki oyuncuların değil, kulübedeki Ronaldo'nun fotoğrafını çekmek için izdiham oluşturdu.
BİR GÖRÜŞ BülentTİMURLENK
Santos'un tezi ciltlendi İsviçre, ülkenin iyi korunan bankaları gibi sağlam defansa ve bu sezon Bayern Münih maçında 19 kurtarışlarekor kıran Sommer'e sahipken Portekiz'in hücum hattında B. Silva ve B. Fernandes gibi çilingirler ile fünyesi çekilmiş bir santrfor Ramos vardı. Ronaldo'yu ve hatta Cancelo'yu da ancak Fernando Santos kalibresinde kurt bir teknik adam 11'den kesebilirdi. Arjantin, Messi'ye muhtaç, bütün toplar onda toplanıyor, Portekiz'de ise yetenekli adamlar, karizmasının altında ezildikleri Ronaldo'yu arıyorlardı. Dün gece o yokken Xhaka, Freuler'li İsviçre orta sahasını paramparça ettiler ve çok rahat geçtiler. Atletico Madrid'de bunalımda olan Felix'in milli forma altındamüthiş bir geçiş performansısergilemesi ve Bernardo Silva ve Fernandes'in kadife ayakları, Carvalho'nun kesiciliği ve iki bekin bindirmeleri… Gonçalo Ramos uzun yıllardırmerkez santrforda karnıağrıyan Portekiz'i dün üç golüyle çeyrek finale taşırken hocası Santos'un da 'Takım büyüktür Ronaldo'dan' tezini ciltleyip önümüze koydu. Portekiz milli marşı okunurken müthiş kalabalık bir foto muhabiri ordusu takıma sırtını dönmüş, kulübedeki Ronaldo için deklanşöre basıyordu… Gonçalo Ramos sahadaonlara çok "malzeme" verdi. Futbol bu yüzden "güzel oyun".
İŞTE EŞLEŞMELER
Dünya Kupası'nda dün oynanan maçların ardından çeyrek finalistlerin tamamı belli oldu. İşte karşılaşmalar ve tarihleri: 9 Aralık saat 18.00 Hırvatistan-Brezilya, 22.00 Hollanda-Arjantin. 10 Aralık saat 18.00 Fas-Portekiz, 22.00 İngiltere-Fransa.