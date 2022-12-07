Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ronaldo yoksa Gonçalo var!
Giriş Tarihi: 7.12.2022

Ronaldo yoksa Gonçalo var!

Ronaldo yoksa Gonçalo var!

Portekiz, süper yıldızının 73 dakika kulübede beklediği maçta İsviçre’yi devirip çeyrek finale çıktı. 21 yaşındaki Gonçalo Ramos 3 gol atarken 1 de asistle şov yaptı

Dünya Kupası H Grubu'ndan lider çıkan Portekiz, dün Murat Yakın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İsviçre'yi 6-1 mağlup etti. Cristiano Ronaldo, hocası Fernando Santos'un deyimiyle "Taktik gereği" maça yedek başladı. 17'de Gonçalo Ramos fileleri havalandırarak Portekiz'i öne geçirdi. 33'te yaşlı kurt Pepe, şık bir kafa golüyle skoru 2-0'a taşıdı. İlk yarı bu sonuçla biterken Gonçalo bir kez daha sahneye çıktı: 3-0. 55'te ise Raphael Guerreiro, 4-0'ı buldu. 58'de Akanji, İsviçre'nin tek sayısını kaydederken 67'de Gonçalo kendisinin 3, takımının 5. golünü attı. Ronaldo, 73'te Felix'in yerine oyuna girdi. 90+2'de skoru Leao belirledi: 6-1. Bu sonuçla Portekiz, çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu.

GÖZLER HEP ONDA!
Portekiz'in dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, dün karşılaşmaya yedek başladı. Basın mensupları sahadaki oyuncuların değil, kulübedeki Ronaldo'nun fotoğrafını çekmek için izdiham oluşturdu.

BİR GÖRÜŞ
Bülent TİMURLENK
Santos'un tezi ciltlendi
İsviçre, ülkenin iyi korunan bankaları gibi sağlam defansa ve bu sezon Bayern Münih maçında 19 kurtarışla rekor kıran Sommer'e sahipken Portekiz'in hücum hattında B. Silva ve B. Fernandes gibi çilingirler ile fünyesi çekilmiş bir santrfor Ramos vardı. Ronaldo'yu ve hatta Cancelo'yu da ancak Fernando Santos kalibresinde kurt bir teknik adam 11'den kesebilirdi. Arjantin, Messi'ye muhtaç, bütün toplar onda toplanıyor, Portekiz'de ise yetenekli adamlar, karizmasının altında ezildikleri Ronaldo'yu arıyorlardı. Dün gece o yokken Xhaka, Freuler'li İsviçre orta sahasını paramparça ettiler ve çok rahat geçtiler. Atletico Madrid'de bunalımda olan Felix'in milli forma altında müthiş bir geçiş performansı sergilemesi ve Bernardo Silva ve Fernandes'in kadife ayakları, Carvalho'nun kesiciliği ve iki bekin bindirmeleri… Gonçalo Ramos uzun yıllardır merkez santrforda karnı ağrıyan Portekiz'i dün üç golüyle çeyrek finale taşırken hocası Santos'un da 'Takım büyüktür Ronaldo'dan' tezini ciltleyip önümüze koydu. Portekiz milli marşı okunurken müthiş kalabalık bir foto muhabiri ordusu takıma sırtını dönmüş, kulübedeki Ronaldo için deklanşöre basıyordu… Gonçalo Ramos sahada onlara çok "malzeme" verdi. Futbol bu yüzden "güzel oyun".


İŞTE EŞLEŞMELER
Dünya Kupası'nda dün oynanan maçların ardından çeyrek finalistlerin tamamı belli oldu. İşte karşılaşmalar ve tarihleri: 9 Aralık saat 18.00 Hırvatistan-Brezilya, 22.00 Hollanda-Arjantin. 10 Aralık saat 18.00 Fas-Portekiz, 22.00 İngiltere-Fransa.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 3'LÜ ZİRVE! Emeklilikte yaşa takılanlar o tarihe odaklandı!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den PEŞ PEŞE asgari ücret 2023 açıklamaları!
Şırnak Gabar Dağı'nda bulunan petrol! Bakan Dönmez: Karadaki en büyük keşiflerden biri
İngiltere’de hırsızın zor anları! Müslüman esnafın tepkisi sosyal medyada viral oldu
SON DAKİKA | Zincir mağazalar için yeni kural! Resmi Gazete'de yayımlandı: Sisteme aktarılacak
Netflix'ten skandal Türkiye haritası: İzleyenler büyük tepki gösterdi
O kitap yine gündeme geldi: Daron Acemoğlu'nun Atatürk ve İnkılaplar hakkındaki sözleri CHP'yi karıştırdı
Başkan Erdoğan: O terörist dostlarınıza söyleyin: Kobani bitti!
SON DAKİKA: Tramvay sürücüsü tutuklandı: Açlıktan gözüm kararmış bayılmış olabilirim!
Özgür Demirtaş Türkiye Kızılelma'yı konuşurken ABD uçağını paylaştı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ronaldo yoksa Gonçalo var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA