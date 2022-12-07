Ronaldo yoksa Gonçalo var!

Dünya Kupası H Grubu'ndan lider çıkan Portekiz, dünİsviçre'yi 6-1 mağlup etti. Cristiano Ronaldo, hocası Fernando Santos'un deyimiylemaça yedek başladı. 17'de Gonçalo Ramos fileleri havalandırarak Portekiz'i öne geçirdi. 33'te yaşlı kurtskoru 2-0'a taşıdı. İlk yarı bu sonuçla biterken Gonçalo bir kez daha sahneye çıktı: 3-0. 55'te ise Raphael Guerreiro, 4-0'ı buldu. 58'deİsviçre'nin tek sayısını kaydederken 67'de Gonçalo kendisinin 3, takımının 5. golünü attı.90+2'de skoru Leao belirledi: 6-1.Portekiz'in dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, dün karşılaşmaya yedek başladı. Basın mensupları sahadaki oyuncuların değil, kulübedeki Ronaldo'nun fotoğrafını çekmek için izdiham oluşturdu.BİR GÖRÜŞSantos'un tezi ciltlendiülkenin iyi korunan bankaları gibi sağlam defansa ve bu sezon Bayern Münih maçındasahipken Portekiz'in hücum hattında B. Silva ve B. Fernandes gibi çilingirler ile fünyesi çekilmiş bir santrfor Ramos vardı. Ronaldo'yu ve hatta Cancelo'yu da ancak Fernando Santos kalibresinde kurt bir teknik adam 11'den kesebilirdi. Arjantin, Messi'ye muhtaç, bütün toplar onda toplanıyor, Portekiz'de ise yetenekli adamlar, karizmasının altında ezildikleri Ronaldo'yu arıyorlardı. Dün gece o yokken Xhaka, Freuler'li İsviçre orta sahasını paramparça ettiler ve çok rahat geçtiler. Atletico Madrid'de bunalımda olanve Bernardo Silva ve Fernandes'in kadife ayakları, Carvalho'nun kesiciliği ve iki bekin bindirmeleri… Gonçalo RamosPortekiz'i dün üç golüyle çeyrek finale taşırken hocası Santos'un datezini ciltleyip önümüze koydu. Portekiz milli marşı okunurken müthiş kalabalık bir foto muhabiri ordusu takıma sırtını dönmüş, kulübedeki Ronaldo için deklanşöre basıyordu…Futbol bu yüzden "güzel oyun".Dünya Kupası'nda dün oynanan maçların ardından çeyrek finalistlerin tamamı belli oldu. İşte karşılaşmalar ve tarihleri: 9 Aralık saat 18.0022.0010 Aralık saat 18.0022.00