Son 8 sefası!

ünya Kupası gruplarında kolay bir rakip olmadığını gösteren Fas, bunu son 16 turunda İspanya karşısında da kanıtladı. 90 dakikası ve uzatmaları 0-0 berabere biten maçta Afrika ekibi, penaltılarla çeyrek finale kalan ekip oldu. Rakibi karşısındaimza atan Walid Regragui'nin takımı, ilk yarıdaİspanya'yı çok yordu. Beşiktaşlı Romain Saiss'in liderliğindeki savunma her atağı bertaraf ederken, Boğalar'a geçit vermeyen bir başka isim deoldu. Soyunma odasına golsüz eşitlikle gidilmesinin ardından İspanya'nın hocasımücadeleye ağırlığını koydu. Ancak üst üste pozisyonları Fas defansı, yerinde hamlelerle savuşturdu. Afrika temsilcisinin çok fazla net pozisyon imkânı bulamadığı müsabaka uzatmaya gitti. 30 dakikalık ek sürede İspanya ve Fas birbirine üstünlük sağlayamayınca maç penaltılara kaldı.Karşılaşma öncesinde stada biletsiz girmek isteyen Faslı taraftarlar, arbedeye neden oldu. Katar polisi ile birlikte Dünya Kupası'nda görevli Türk polisi, olaya hemen müdahale etti. Atlı polislerin desteğiyle hadise kontrol altına alındı.direktör Walid Regragui'nin liderliğinde 2022 Katar'da tarih yazan Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finale ulaşan dördüncü Afrika ülkesi oldu. 1990 yılında Kamerun bu başarıyı sağlarken, Senegal 2002'de, Gana ise 2010'da kendini son 8'e atmıştı.Akılcı taktikle kazandılarKupası'ndaki inanılmaz sürprizlere bir yenisi de son 16 turunda eklendi. Fas, dünya devlerinden İspanya'yı saf dışı bıraktı. Rakibiniz sizden ne kadar güçlü olursa olsun, futbolda çareler tükenmiyor. Fas, İspanya'nın alışılmış pas trafiğini göz önüne alarak çok akılcı bir taktik uyguladı.Ve bunu seyircilerinin büyük desteğiyle dirençli bir şekilde yaptılar. İspanya, üçüncü bölgede sürekli set oyunu deneyip, pozisyon bulmak istiyordu ama normal sürede ve 30 dakikalık uzatmada da oyunda çok değ-i şen bir şey olmadı.İş penaltılara kaldı. Ama İspanya, olumsuz futboluna bir de tahmin edilmeyecek kadar kötü penaltı atışları ekleyince kupadan elendi. Fas takımını gerçekten yürekten kutlamak lazım. Gruplarında birinci oldular, eleme turunda karşılarına sürpriz olarak grup ikincisi İspanya düşünce işleri çok zorlaşmıştı. Ama onları saf dışı bırakmayı başardılar.Beşiktaşlı Saiss de gerçekten güzel bir performans sergiledi.