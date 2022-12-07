Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ümit Karan: Çok zor bir maç bizi bekliyor
Giriş Tarihi: 7.12.2022 14:16 Son Güncelleme: 7.12.2022 14:23

Ümit Karan: Çok zor bir maç bizi bekliyor

İHA
Ümit Karan: Çok zor bir maç bizi bekliyor

Geçen hafta Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup eden Kastamonuspor, 2. Lig Kırmızı Grup lideri Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmanda konuşan Kastamonuspor Teknik Direktörü Ümit Karan, galibiyet parolası ile sahaya çıkacaklarını belirterek, "Kocaelispor, bana göre ligin favorilerinden bir tanesi, şampiyonluk adayı, lider. Çok zor bir maç bizi bekliyor" dedi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ankara Demirspor ile karşılaşan Kastamonuspor, müsabakadan 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. 11 Aralık Pazar günü Kastamonu Gazi Stadyumu'nda, lig şampiyonu Kocaelispor ile karşılaşacak olan Kastamonuspor, karşılaşma için hazırlıklara başladı. İsmail Dikmenli Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ağırlıklı olarak kondisyon çalıştı. Basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Ümit Karan, son 5 haftada 3 galibiyet aldıklarını belirterek, "Takım olarak önemli bir çıkış yakaladık. Ankara deplasmanı çok zordu, önemli ve özverili bir takımdı. Kendi sahasında mağlubiyet almayan bir takımla müsabakaya çıktık ve galip ayrıldık. İyi defans yaptık, iyi takım oyunu oynadık. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Hedef belirtmeden, maç maç önümüze bakarak gitmek istiyoruz"
Kocaelispor maçına en iyi sonucu almak için çıkacaklarını belirten Ümit Karan, "Bu hafta da Kocaelispor ile karşılaşacağız. Kocaelispor, bana göre ligin favorilerinden bir tanesi, şampiyonluk adayı, lider. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Buradan da istediğimiz sonucu alıp son maçı güzel bir şekilde bitirip devre arasında yapabileceğimiz transferleri düşüneceğiz. Bizim hedeflerimiz bu son iki maçta da belli olur. İkinci yarıda toplayacağımız puanlarla Play-Off'a kadar gidebiliriz. Önemli olan bir dahaki sezonun ana kadrosunu kurmak, şampiyon takımını kurmak. Bu sene amacımız toplayabileceğimiz kadar puan toplamak. Hedef belirtmeden, maç maç önümüze bakarak gitmek istiyoruz" diye konuştu.



"Kastamonu halkının maça da gelmesi lazım, daha çok destek vermemiz gerekiyor"
Taraftarlara çağrıda bulunan Ümit Karan, şu ifadelere yer verdi:

"Kolay bir süreç değil, Bildiğiniz gibi, Kastamonuspor sezon başında çok sıkıntı çekti. Takım olarak, yönetim olarak Kastamonu için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. U-19, U-17'den çıkarttığımız oyuncular var. Buraya genç oyuncular kazandıracağız. Akademiden çıkartabileceğimiz oyuncular çok önemli. Kulübün gelir kaynağı olarak baktığımız bu oyuncular milli takıma kadar yükselirse bizi en mutu edecek şey odur. Kastamonu adına çok çalışıyoruz. Birlik olmalıyız. Kastamonu halkının maça da gelmesi lazım, daha çok destek vermemiz gerekiyor. Sadece futbolculara değil, yönetime de destek vermek gerekiyor. Bazı şeyler futbolda yalnız olmuyor. Biz çalışıyoruz, inşallah maçlarda iyi sonuçlar almaya devam ederiz" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Külliye'de 3'LÜ ZİRVE! Emeklilik için yaş şartı gelecek mi? Milyonlar o tarihe odaklandı
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Açıklamalar peş peşe! TÜRK-İŞ pazarlık rakamını duyurdu
Son dakika: ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş karar! Satış için kısıtlayıcı koşullar kaldırıldı
İngiltere’de hırsızın zor anları! Müslüman esnafın tepkisi sosyal medyada viral oldu
Şırnak Gabar Dağı'nda bulunan petrol! Bakan Dönmez: Karadaki en büyük keşiflerden biri
O kitap yine gündeme geldi: Daron Acemoğlu'nun Atatürk ve İnkılaplar hakkındaki sözleri CHP'yi karıştırdı
Tunç Soyer daha fazla kaçamadı! İşte Tarkan'a ödenen ücret
Zincir marketler için yeni düzenleme Resmi Gazete'de
Netflix'ten skandal Türkiye haritası: İzleyenler büyük tepki gösterdi
Almanya'da darbe operasyonu: Baskın planı deşifre oldu! İçişleri'nden flaş açıklama...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ümit Karan: Çok zor bir maç bizi bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA