Fas büyük sırrı iyi çözmüş

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda İspanya'yı eleyerek çeyrek finale adını yazdıran Fas'ın başarısı, turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri oldu.Fas'ın çok büyük bir iş yaptığını söyleyen 63 yaşındaki çalıştırıcı, gözlemlerini şöyle anlattı:için önemli bir başarı. Kıtadan uzun yıllar sonra bir ülke bu başarıyı sağladı. Son olarak 2002'de Senegal böyle bir performans göstermişti.Nedenleri arasında Fas Futbol Federasyonu, liglerinde kulüplerin neye ihtiyacı olduğunu çok iyi anladıKendi kıtasındaki CAF Şampiyonlar Ligi'nde sürekli yarı final ve final oynayan takımlar çıkardılar.kolektif oyun anlayışlarını bu zamana kadar bilmiyorduk.Çözümleri çoğu zaman bireyselde arıyorlardı.Takım halinde hareket ediyorlar, ne yapacaklarını iyi biliyorlar. İspanya maçı tüm gerçekleri gözler önüne serdi.Bu organizasyonu iyi etüt ettiler. Skorda geriye hiç düşmediler. Bir soru işareti barındırsa da İspanya maçı şunu gösterdi;Fas'ın iki ayağının yere basması takımı buralara getirdi, sürpriz değil.İspanya galibiyeti sonrası 'Vatanımız için ölmeye geldik' diyen Fas Teknik Direktörü Walid Regragui'nin bileği bükülmüyor. Ülkesiyle 7 karşılaşmada saha kenarında yer alan 47 yaşındaki çalıştırıcı, hiçbirinde yenilgi yüzü görmedi. 3 hazırlık mücadelesi ve 4 Dünya Kupası maçı oynayan Regragui'nin talebeleri; 5'inden zaferle çıkarken, 2'sinden berabere ayrıldı. Sadece 1 gol yiyen Fas, onu da kendi kalesine attı.Portekiz ile eşleştiler. Ronaldo'suz Portekiz diyelim. İsviçre karşısındaki oyun onu gösterdi. Portekiz de bunu çözmüş, kolektif anlayışı benimsediler. Portekiz defansif varyasyonu çok iyi olan bir Fas ile karşılaşacak ve zorlanacak. Ama artık Portekiz'in bunu çözeceğine inanıyorum.Fas'ın penaltılarla 3-0 kazandığı galibiyeti secdeye giderek kutlaması gündem oldu. Gecenin en önemli karelerinden biri haline gelen Faslı oyuncuların bu anı, sosyal medyada büyük yankı buldu. Ayrıca Faslı futbolcuların, penaltı atışı öncesi bir araya gelerek toplu halde dua etmeleri de zaferin bir başka öne çıkan görüntüsüydü.gelmesinde teknik kadronun yaklaşımı etkili oldu. Fas her zaman iyi bir takımdı bireysel açıdan ama birlikte olamadılar zamanında. 2016-19 arasında çalışan Herve Renard'dan biliyorum bunu. Herve'nin de ayrılma sebebi bundan kaynaklandı. Önceki teknik adamlar da böyleydi.Fas bu zamana kadar çalışmalarının karşılığını alıyor. Kaleciden tutun bütün defans organizasyonuna kadar…olarak Fas'ın oyunundan ders çıkarmamız gerekiyor.Oyun düzeni, var olan felsefeyle ve çalışmalarla ilgili bir ortam oluşturulmuyor.