Fas büyük sırrı iyi çözmüş

"FAS'IN çeyrek finale çıkması beni hiç şaşırtmadı. Çünkü ülke federasyonu, liglerinde kulüplerin neye ihtiyacı olduğunu iyi anladı. Buna göre yatırımlar yapıldı" "TAKIM halinde hareket ediyorlar ve ne yapacaklarını biliyorlar. Çözümleri bireyselde aramayı bıraktılar. İspanya karşılaşması da gerçekleri gözler önüne serdi"
Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda İspanya'yı eleyerek çeyrek finale adını yazdıran Fas'ın başarısı, turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri oldu. Grubunda Belçika ve Hırvatistan'ıgeçip ilk sırada son 16'ya çıkan, ardındanda 2010'un şampiyonunu hüsrana uğratanAfrika temsilcisinin yakaladığı başarının sırrını,yıllarca kıtada teknik adamlık yapanMuhsin Ertuğral'a sorduk. Fas'ın çok büyük bir iş yaptığını söyleyen 63 yaşındaki çalıştırıcı, gözlemlerini şöyle anlattı:
LİGİN KALİTESİ YÜKSELDİ, ALTYAPIDA ATILIM YAPILDI
AFRIKA için önemli bir başarı. Kıtadan uzun yıllar sonra bir ülke bu başarıyı sağladı. Son olarak 2002'de Senegal böyle bir performans göstermişti. Kadro olarak Senegal dahaiyi görünmesine rağmen Fas'ın bu durumagelmesi beni hiç şaşırtmadı. Nedenleri arasında Fas Futbol Federasyonu, liglerinde kulüplerin neye ihtiyacı olduğunu çok iyi anladı. Buna göreyatırımlar yapıldı. Kendi kıtasındaki CAF Şampiyonlar Ligi'nde sürekli yarı final ve final oynayan takımlar çıkardılar. Ligin kalitesi yükseldiktensonra altyapılara büyük önem verdiler.
TURNUVAYI İYİ ETÜT ETTİLER, AYAKLARI SAĞLAM BASTI
FAS'IN kolektif oyun anlayışlarını bu zamana kadar bilmiyorduk. Uzun yıllardır çok yetenekliolmalarına karşın kolektif anlayışın dışındabir takımdı. Çözümleri çoğu zaman bireyselde arıyorlardı. Katar 2022'de bunu anlamışlar. Takım halinde hareket ediyorlar, ne yapacaklarını iyi biliyorlar. İspanya maçı tüm gerçekleri gözler önüne serdi. Defansif ağırlıklı birkadroya sahipler. Bu organizasyonu iyi etüt ettiler. Skorda geriye hiç düşmediler. Bir soru işareti barındırsa da İspanya maçı şunu gösterdi; 'Netgol şansları yoktu ama Fas çok net 3 tane yüzde100 gol fırsatı yakaladı.' Fas'ın iki ayağının yere basması takımı buralara getirdi, sürpriz değil.
SIRTI YERE GELMİYOR
İspanya galibiyeti sonrası 'Vatanımız için ölmeye geldik' diyen Fas Teknik Direktörü Walid Regragui'nin bileği bükülmüyor. Ülkesiyle 7 karşılaşmada saha kenarında yer alan 47 yaşındaki çalıştırıcı, hiçbirinde yenilgi yüzü görmedi. 3 hazırlık mücadelesi ve 4 Dünya Kupası maçı oynayan Regragui'nin talebeleri; 5'inden zaferle çıkarken, 2'sinden berabere ayrıldı. Sadece 1 gol yiyen Fas, onu da kendi kalesine attı.
PORTEKİZ'İ DE ÇOK ZORLAYACAKLAR
Portekiz ile eşleştiler. Ronaldo'suz Portekiz diyelim. İsviçre karşısındaki oyun onu gösterdi. Portekiz de bunu çözmüş, kolektif anlayışı benimsediler. Portekiz defansif varyasyonu çok iyi olan bir Fas ile karşılaşacak ve zorlanacak. Ama artık Portekiz'in bunu çözeceğine inanıyorum.
DÜNYANIN KONUŞTUĞU SECDE
Fas'ın penaltılarla 3-0 kazandığı galibiyeti secdeye giderek kutlaması gündem oldu. Gecenin en önemli karelerinden biri haline gelen Faslı oyuncuların bu anı, sosyal medyada büyük yankı buldu. Ayrıca Faslı futbolcuların, penaltı atışı öncesi bir araya gelerek toplu halde dua etmeleri de zaferin bir başka öne çıkan görüntüsüydü.
TÜRKİYE DERS ÇIKARMALI!
BAŞARININ gelmesinde teknik kadronun yaklaşımı etkili oldu. Fas her zaman iyi bir takımdı bireysel açıdan ama birlikte olamadılar zamanında. 2016-19 arasında çalışan Herve Renard'dan biliyorum bunu. Herve'nin de ayrılma sebebi bundan kaynaklandı. Önceki teknik adamlar da böyleydi. Dolayısıyla Walid Regragui'ninteknik ekibinin başarısı olarak öne çıkıyor. Fas bu zamana kadar çalışmalarının karşılığını alıyor. Kaleciden tutun bütün defans organizasyonuna kadar… TÜRKİYE olarak Fas'ın oyunundan ders çıkarmamız gerekiyor. Futbol hep bireysel performansve transferler üzerinden konuşuluyor. Oyun düzeni, var olan felsefeyle ve çalışmalarla ilgili bir ortam oluşturulmuyor. İşin sırrı, Fas bunuiyi anlamış ve bunubenimsemişler.Böylecesonuç dageldi.