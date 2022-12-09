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Giriş Tarihi: 9.12.2022 09:26

Real Madrid, 16'lık Endrick için rekor kıracak

Real Madrid, 16’lık Endrick için rekor kıracak

Real Madrid, son dönemde giriştiği gençleşme operasyonuna bir yenisini daha ekledi.

Vinicius Junior ve Rodrygo gibi yetenekleri, 18 yaşında takıma katan İspanyol devi, geleceğe damga vurması beklenen Endrick Felipe'de mutlu sona ulaştı. PSG ve Barcelona'nın da ısrarla istediği 16 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Palmeiras ile anlaşmaya varıldı. Real'in kasasından bu transfer için 60 milyon Euro bonservis artı 12 milyon Euro bonuslarla birlikte toplam 72 milyon Euro para çıkacak. Endrick'e verilecek bu rakam, 16 yaşındaki bir futbolcu için rekor olacak. Varılan mutabakata göre Endrick, 18 yaşına basacağı 21 Temmuz 2024'te Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Real Madrid, 16'lık Endrick için rekor kıracak
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