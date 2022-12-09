Ronaldo kazanıyor Georgina parlıyor

Ronaldo, Portekiz'in İsviçre'yi 6-1 yenerek Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdığı maça yedek başladığı için sahada parlayamadı ama nişanlısı Georgina Rodriguez, mücevherleriyle ışık saçtı. İngiliz Mirror gazetesi; 28 yaşındaki modeli mercek altına alırken, aksesuarlarınınSiyah bir elbise tercih eden ve üzerine yeşil bir kaftan giyen genç kadının boynunu süsleyen kolyesi ve onunla takım olan bileklik ile yüzük setinin tahmini değeri 450 bin Pound olarak yorumlandı.Elmaslarıyla tribünde tüm dikkatleri üzerine toplayan Georgina Rodriguez, Ronaldo'nun yedek soyunup 73. dakikada oyuna girmesini ise şöyle yorumlamıştı:RONALDO, kamptan ayrılmak istediği iddialarına sosyal medya hesabından şu sözlerle yanıt verdi: "Dış güçler tarafından kırılmayacak kadar birleşmiş bir grup. Herhangi bir düşman tarafından korkutulmayacak kadar cesur bir ulus. Sözün gerçek anlamıyla, hayali için sonuna kadar mücadele edecek takım! Bizimle bir inanç sıçraması yapın! Haydi Portekiz."BİR GÖRÜŞYaşlandıkça İbra'ya benziyorKupası'ndan önce M.United'tan ayrılığına da sebep olan Piers Morgan'a verdiği röportaj, Ronaldo'nun stratejisinin bir parçasıydı. Kısaca;dedi. Son 8'e kalan takımlarda bonservisi elinde tek oyuncu Ronaldo. Amacı Katar'dadiye haykırmak ve milyonlar kazandırdığı sponsorların markalarını sergilemek ve 2.5 yıllık yeni bir kontrat imzalamaktı. Ronaldo sanıldığının aksine sorunlu bir yıldızı değil. Dün Carlo Ancelotti, onun içindedi. Ancak Record Gazetesi'ndeki haber; Ronaldo'nun, yaşlandıkça egosunun aynı İbrahimovic'te olduğu gibi soyunma odasına sığmaması. Record, İsviçre maçında 11'de olmadığını öğrendiğinde önce kampı terk etmek istediğini ardından bunun başına iş açacağına ikna olup takımla kaldığını yazdı. Çok iyi futbol oynayıp santrforunuz da 3 gol atıp 1 asist yapmışsa, Joao Felix sahada uçuyor, Leao gibi bir adam yedek oturuyorsa,