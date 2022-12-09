Ronaldo kazanıyor Georgina parlıyor

37 yaşındaki yıldızın kulübede olduğu İsviçre maçını tribünde izleyen nişanlısı Georgina Rodriguez 41 milyon TL’lik aksesuarları ile ilgi odağıydı, pırlantaları göz kamaştırdı
Ronaldo, Portekiz'in İsviçre'yi 6-1 yenerek Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdığı maça yedek başladığı için sahada parlayamadı ama nişanlısı Georgina Rodriguez, mücevherleriyle ışık saçtı. İngiliz Mirror gazetesi; 28 yaşındaki modeli mercek altına alırken, aksesuarlarının 1 milyon 807bin Pound'luk (yaklaşık 41 milyon TL)değeri dudak uçuklattı. Siyah bir elbise tercih eden ve üzerine yeşil bir kaftan giyen genç kadının boynunu süsleyen kolyesi ve onunla takım olan bileklik ile yüzük setinin tahmini değeri 450 bin Pound olarak yorumlandı. Altın ve pırlantalarlasüslü Rolex saati, Chanelmarka çantasının yanı sıra Ronaldo'nunhediyesi nişan yüzüğü, elmas ve siyahtaşlı ekstra iki yüzüğü de kıyafetini süsleyendiğer parçalar oldu.
KULÜBEYE MESAJ!
Elmaslarıyla tribünde tüm dikkatleri üzerine toplayan Georgina Rodriguez, Ronaldo'nun yedek soyunup 73. dakikada oyuna girmesini ise şöyle yorumlamıştı: "90 dakika boyuncadünyanın en iyi oyuncusunu izleyemediğimiziçin yazık oldu."
'DIŞ GÜÇLER BIZI KIRAMAZ!
RONALDO, kamptan ayrılmak istediği iddialarına sosyal medya hesabından şu sözlerle yanıt verdi: "Dış güçler tarafından kırılmayacak kadar birleşmiş bir grup. Herhangi bir düşman tarafından korkutulmayacak kadar cesur bir ulus. Sözün gerçek anlamıyla, hayali için sonuna kadar mücadele edecek takım! Bizimle bir inanç sıçraması yapın! Haydi Portekiz."
BİR GÖRÜŞ BülentTİMURLENK
Yaşlandıkça İbra'ya benziyor Dünya Kupası'ndan önce M.United'tan ayrılığına da sebep olan Piers Morgan'a verdiği röportaj, Ronaldo'nun stratejisinin bir parçasıydı. Kısaca; 'Yaktığım köprüler önümü aydınlatsın' dedi. Son 8'e kalan takımlarda bonservisi elinde tek oyuncu Ronaldo. Amacı Katar'da 'Ben daha bitmedim' diye haykırmak ve milyonlar kazandırdığı sponsorların markalarını sergilemek ve 2.5 yıllık yeni bir kontrat imzalamaktı. Ronaldo sanıldığının aksine sorunlu bir yıldızı değil. Dün Carlo Ancelotti, onun için 'Her maç neredeyse 1 gol atan adam niyeproblem olsun. Bana hiç sıkıntı yaratmadı' dedi. Ancak Record Gazetesi'ndeki haber; Ronaldo'nun, yaşlandıkça egosunun aynı İbrahimovic'te olduğu gibi soyunma odasına sığmaması. Record, İsviçre maçında 11'de olmadığını öğrendiğinde önce kampı terk etmek istediğini ardından bunun başına iş açacağına ikna olup takımla kaldığını yazdı. Çok iyi futbol oynayıp santrforunuz da 3 gol atıp 1 asist yapmışsa, Joao Felix sahada uçuyor, Leao gibi bir adam yedek oturuyorsa, Portekiz TeknikDirektörü Fernando Santos'un, Fas karşısınayine Ronaldo'suz başlayacağını söylemekçok da zor olmaz.