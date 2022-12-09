Son dakika haberi: Hırvatistan yarı finale yükseldi! Brezilya Dünya Kupasına havlu attı...

Katar Education City Stadı'nda Brezilya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver'ın düdük çaldığı karşılaşmanın normal süresi 0-0 bitti. Uzatmalara giden karşılaşmada 105+1'inci dakikada Brezilya Neymar ile öne geçmeyi başardı. Ancak Hırvatistan 117'nci dakikada Petkovic ile Neymar'a cevap vererek karşılaşmayı penaltılara taşımayı başardı. Seri penaltı atışları sonrası Hırvatistan, Brezilya'yı 4-2'lik skor ile mağlup etti. Hırvatistan'da Vlasic, Majer, Modric ve Orsic penaltıları değerlendirirken; Brezilya'da ise Casemiro ve Pedro fileleri havalandırdı, Rodrygo ve Marquinhos ise penaltıdan yararlanamadı. Bu sonucun ardından Hırvatistan, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen takım oldu.