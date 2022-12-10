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Giriş Tarihi: 10.12.2022 21:36 Son Güncelleme: 10.12.2022 22:19

İngiltere ve Fransa, son yarı final bileti için sahaya çıkıyor!

AA
İngiltere ve Fransa, son yarı final bileti için sahaya çıkıyor!

2022 FIFA Dünya Kupası son çeyrek final maçında, İngiltere ile Fransa karşı karşıya geliyor. Kazananın Fas ile yarı final oynayacağı mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası son çeyrek final maçında İngiltere ile Fransa karşı karşıya geliyor.

Al Bayt Stadı'nda oynanan ve saat 22.00'de başlayan mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetiyor.

İŞTE İLK 11'LER

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Foden

Fransa: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernández; Griezmann, Tchouaméni, Rabiot; Dembele, Giroud, Mbappe.

CANLI | İngiltere-Fransa

Son Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti İngiltere, B Grubu'ndan ABD, İran ve Galler'in önünde 7 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Senegal'i 3-0 mağlup etti.

Son Dünya şampiyonu Fransa ise Tunus'a yenildiği D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. "Horozlar", bu turda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçerek son 8 takım arasına kaldı.

İki takım Dünya Kupası tarihinde iki kez karşılaştı. 1966 ve 1982'deki grup maçlarını İngiltere, 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

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İngiltere ve Fransa, son yarı final bileti için sahaya çıkıyor!
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