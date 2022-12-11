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Giriş Tarihi: 11.12.2022 14:27

Galatasaraylı Nelsson, ülkesinin Dünya Kupası performansı nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor!

AA
Galatasaraylı Nelsson, ülkesinin Dünya Kupası performansı nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor!

Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson, formasını giydiği Danimarka Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkmadığı için hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada gerçekleştirilen Antalya kampına katılan Danimarkalı futbolcu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'nda mücadele eden Nelsson, Danimarka Milli Takımı'nın performansıyla ilgili, "Danimarka için istediğimiz seviyeye çıkamadık. Öncelikli amacımız gruptan çıkmaktı. Bunu başaramadık. Fransa'ya karşı bir maçta oynama şansı yakaladım. Orada iyi performans sergilediğimi düşünüyorum ama gruptan çıkamadığımızdan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz." diye konuştu.

Galatasaray'da geçen sezona göre az gol yediklerine değinen Nelsson, "Daha çok takımla ilgili bir şey. Marcao veya Abdülkerim ile alakalı değil. Çok iyi oyuncularımız var. Bu oyuncular bize çok yardımcı oluyor. Özellikle Muslera ve Torreira savunma dörtlüsüne çok yardımcı oluyor. Torreira, 6 numarada defansif orta saha olarak çok kaliteli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Nelsson, adının Avrupa'nın önemli takımlarıyla anıldığının söylenmesi üzerine, "Galatasaray'daki performansıma odaklanıyorum. Transfer tarafına enerjimi vermiyorum. Bu sezon şampiyonluğu kazanmak istiyorum." dedi.

Takım içinde genç oyuncular olduğuna değinen Danimarkalı oyuncu, "Takımda gerçekten yetenekli oyuncular var. Metehan ve Emin bunlardan bazıları. Bazen dil engeli oluyor ama onlarla konuşuyoruz. Gelip bir şeyler soruyorlar. Onlar da kendilerini geliştirmeye çok açık. Ben de elimden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı oyuncu, şampiyonluk yarışında kendi performanslarına odaklandıklarını anlatarak, "Diğer takımlarım ne yaptığı bizi çok ilgilendirmiyor. Her maça kazanmak için çıkacağız. Maçlara odaklanmalı ve kazanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın golcüsü Mauro Icardi'yi değerlendiren Nelsson, "Icardi iyi bir oyuncu. Hem takım arkadaşlarımız hem de taraftarlar takımımızda olduğu için mutludur. Çok kaliteli bir oyuncu." diye konuştu.

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Galatasaraylı Nelsson, ülkesinin Dünya Kupası performansı nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor!
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