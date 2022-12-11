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Giriş Tarihi: 11.12.2022

Kim tutar Kanarya’yı

DUYGU BIÇAK
Kim tutar Kanarya’yı

Fenerbahçe, Antalya’da Salernitana’yı devirip 4’te 4 yaptı. Hazırlık maçında İtalyan rakibine karşı baştan sona üstün oynayan sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Michy Batshuayi’nin (penaltı) golleriyle kazanmayı başardı

İstanbul'daki hazırlık maçlarında İspanyol ekipleri Rayo Vallecano ve Villarreal'i deviren F.Bahçe, Antalya'da da hız kesmedi ve Alanyaspor'un ardından dün Salernitana'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Osayi-Samuel, İsmail, Lincoln, Ferdi, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun ve King 11'i ile sahaya çıktı. İtalyan ekibi karşısında üstlüğünü ilk anlardan itibaren hissettiren F.Bahçe'de 33. dakikada İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından sol ayağıyla çok şık bir vuruşla kaleciyi avladı.

JOSHUA KİNG'TEN JENERİKLİK GOL
Salernitana, ikinci yarıya tamamen değişmiş bir kadro ile çıktı. F.Bahçe'de ise Serdar Dursun'un yerine Batshuayi girdi. 58. dakikada Joshua King, Osayi-Samuel'in önüne 'al da at' diye bıraktığı topu jeneriklik bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 90+2'de ise Batshuayi kazanılan penaltıda fileleri sarsıp sonucu ilan etti. Dünya Kupası arasına Giresun yenilgisiyle giren F.Bahçe, hazırlık maçlarında şov yaparak lige fırtına gibi gireceğini gösterdi.

GOLÜ ATIP YILDIZLARA SELAM ÇAKTILAR!
İrfan Can Kahveci, attığı golden sonra Arjantinli yıldız Messi'nin sevincini yaparken, son dakikada atılan penaltının ardından da Batshuayi ve Mert Hakan, Portekizli yıldız Ronaldo'ya selam gönderdi!

KALDIKLARI YERDEN
Bu sezon lig ve Avrupa'da rakiplerine gol yağdıran Fenerbahçe, bu geleneğini hazırlık maçlarında da sürdürdü. Sarılacivertliler, R.Vallecano, Villarreal, Alanyaspor ve Salernitana'nın ağlarını toplamda 12 kez sarstı.

TAKIM İSTANBUL'A DÖNDÜ
Dünya Kupası arasında 4 hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe, Salernitana maçının ardından Antalya kampını tamamlayarak İstanbul'a geri döndü. Samandıra'da çalışmalarını sürdürecek olan sarı-lacivertliler, 20 Aralık'ta İstanbulspor ile Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

'BURADA OTORİTE VAR!'
Karşılaşmanın ardından konuşan Mert Hakan Yandaş, "Başından beri bir otorite var burada. Söylenen şeylerin çoğu yalan yanlıştı. Bu sene kim oynarsa oynasın, en önemli nokta bizim hocaya inanmamız, onun da bize inanması. Bu sene çok özel bir yıl. Herkes başarıya odaklanmış durumda" diye konuştu. Lincoln Henrique ise, "Bu maçlar hatalarımızı görmemiz ve en iyi şekilde analiz etmemiz açısından önemliydi. Futbolda çok yönlü olmanız gerekiyor. Bende de bu var. Hangi pozisyonda oynarsam oynayayım elimden geleni veriyorum" ifadesini kullandı.

1 GÖRÜŞ
GÜRCAN BİLGİÇ: Planın peşinde koşuyorlar
Dört maçlık periyotta Fenerbahçe bize kaldığı yerden devam edeceğini gösterdi. Sadece oyun kalitesi değil, futbolcu formlarındaki istikrar ve yukarıya yönelen eğri ile birlikte inatçı, vazgeçmeyen bir takım var karşımızda. İtalyanlar kendi liglerinde ilk 10'un peşindeler. Sert oyunları, rakibi karşılarken olan yüksek konsantrasyonları ile ilk yarıda Fenerbahçe'nin tempo yapmasına da izin vermediler. Bu arada, "Kendileri ne yaptı?" derseniz, o bölümde de yoklar ya da buna izin vermedi Fenerbahçe. Karşılıklı meydan okumada ekstra oyuncu farkını İrfan Can'ın attığı ilk golde, attırdığı ikinci golde gördük. Ferdi'nin sol bekten orta sahaya geçmesi; Lincoln ile yer değiştirmesi ile birlikte bu bölgedeki dengelerin de Fenerbahçe lehine bozulduğunu belirtelim. Jesus tüm oyuncularını değiştirdi ama defans üçlüsüne son anlara kadar dokunmadı. Uzun süredir ilk defa bir maça 'üçlü' başladı ve muhtemelen yakaladıkları uyumu tekrar kazanmaları için gereken zamanı kullandı. Planın peşindeler ve öz güvenlerini yükselterek ilerliyorlar.

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