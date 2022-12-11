Kim tutar Kanarya’yı

Fenerbahçe, Antalya’da Salernitana’yı devirip 4’te 4 yaptı. Hazırlık maçında İtalyan rakibine karşı baştan sona üstün oynayan sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Michy Batshuayi’nin (penaltı) golleriyle kazanmayı başardı
İstanbul'daki hazırlık maçlarında İspanyol ekipleri Rayo Vallecano ve Villarreal'i deviren F.Bahçe, Antalya'da da hız kesmedi ve Alanyaspor'un ardından dün Salernitana'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler,İrfan Can Eğribayat, SerdarAziz, Gustavo Henrique,Szalai, Osayi-Samuel, İsmail,Lincoln, Ferdi, İrfan CanKahveci, Serdar Dursunve King 11'i ile sahayaçıktı. İtalyan ekibi karşısında üstlüğünü ilk anlardan itibaren hissettiren F.Bahçe'de 33. dakikada İrfanCan Kahveci, ceza sahası dışındansol ayağıyla çok şık birvuruşla kaleciyi avladı.
JOSHUA KİNG'TEN JENERİKLİK GOL
Salernitana, ikinci yarıya tamamendeğişmiş bir kadro ileçıktı. F.Bahçe'de ise Serdar Dursun'unyerine Batshuayi girdi.58. dakikada Joshua King, Osayi-Samuel'in önüne 'al da at' diyebıraktığı topu jeneriklik bir vuruşlaağlarla buluşturdu. 90+2'deise Batshuayi kazanılan penaltıdafileleri sarsıp sonucu ilan etti.Dünya Kupası arasına Giresunyenilgisiyle giren F.Bahçe, hazırlıkmaçlarında şov yaparak ligefırtına gibi gireceğini gösterdi.
GOLÜ ATIP YILDIZLARA SELAM ÇAKTILAR!
İrfan Can Kahveci, attığı golden sonra Arjantinli yıldız Messi'nin sevincini yaparken, son dakikada atılan penaltının ardından da Batshuayi ve Mert Hakan, Portekizli yıldız Ronaldo'ya selam gönderdi!
KALDIKLARI YERDEN
Bu sezon lig ve Avrupa'da rakiplerine gol yağdıran Fenerbahçe, bu geleneğini hazırlık maçlarında da sürdürdü. Sarılacivertliler, R.Vallecano, Villarreal, Alanyaspor ve Salernitana'nın ağlarını toplamda 12 kez sarstı.
TAKIM İSTANBUL'A DÖNDÜ
Dünya Kupası arasında 4 hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe, Salernitana maçının ardından Antalya kampını tamamlayarak İstanbul'a geri döndü. Samandıra'da çalışmalarını sürdürecek olan sarı-lacivertliler, 20 Aralık'ta İstanbulspor ile Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek.
'BURADA OTORİTE VAR!'
Karşılaşmanın ardından konuşan Mert Hakan Yandaş, "Başından beri bir otorite var burada. Söylenen şeylerin çoğu yalan yanlıştı. Bu sene kim oynarsa oynasın, en önemli nokta bizim hocaya inanmamız, onun da bize inanması. Bu sene çok özel bir yıl. Herkes başarıya odaklanmış durumda" diye konuştu. Lincoln Henrique ise, "Bu maçlar hatalarımızı görmemiz ve en iyi şekilde analiz etmemiz açısından önemliydi. Futbolda çok yönlü olmanız gerekiyor.Bende de bu var. Hangi pozisyondaoynarsam oynayayım elimdengeleni veriyorum" ifadesini kullandı.
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GÜRCAN BİLGİÇ: Planın peşinde koşuyorlar
Dört maçlık periyotta Fenerbahçe bize kaldığı yerden devam edeceğini gösterdi. Sadece oyunkalitesi değil, futbolcu formlarındakiistikrar ve yukarıyayönelen eğri ile birlikte inatçı,vazgeçmeyen bir takım var karşımızda. İtalyanlar kendi liglerinde ilk 10'un peşindeler. Sert oyunları, rakibi karşılarken olan yüksek konsantrasyonları ile ilk yarıda Fenerbahçe'nin tempo yapmasına da izin vermediler. Bu arada, "Kendileri ne yaptı?" derseniz, o bölümde de yoklar ya da buna izin vermedi Fenerbahçe. Karşılıklı meydan okumada ekstra oyuncu farkını İrfan Can'ın attığı ilk golde, attırdığı ikinci golde gördük. Ferdi'nin sol bekten ortasahaya geçmesi; Lincoln ile yer değiştirmesi ile birlikte bu bölgedeki dengelerin de Fenerbahçe lehine bozulduğunu belirtelim. Jesus tüm oyuncularını değiştirdi ama defans üçlüsüne son anlara kadar dokunmadı. Uzun süredir ilk defa bir maça 'üçlü' başladı ve muhtemelen yakaladıkları uyumu tekrar kazanmaları için gereken zamanı kullandı. Planın peşindeler ve öz güvenlerini yükselterek ilerliyorlar.