Kim tutar Kanarya’yı

İstanbul'daki hazırlık maçlarında İspanyol ekipleri Rayo Vallecano ve Villarreal'i deviren F.Bahçe, Antalya'da da hız kesmedi ve Alanyaspor'un ardından dün Salernitana'yı 3-0 mağlup etti.İtalyan ekibi karşısında üstlüğünü ilk anlardan itibaren hissettirenF.Bahçe'de ise Serdar Dursun'unyerine Batshuayi girdi.58. dakikada Joshua King, Osayi-Samuel'in önüne 'al da at' diyebıraktığı topu jeneriklik bir vuruşlaağlarla buluşturdu. 90+2'deise Batshuayi kazanılan penaltıdafileleri sarsıp sonucu ilan etti.İrfan Can Kahveci, attığı golden sonra Arjantinli yıldız Messi'nin sevincini yaparken, son dakikada atılan penaltının ardından dave, Portekizli yıldız Ronaldo'ya selam gönderdi!Bu sezon lig ve Avrupa'da rakiplerine gol yağdıran Fenerbahçe, bu geleneğini hazırlık maçlarında da sürdürdü. Sarılacivertliler, R.Vallecano, Villarreal, Alanyaspor ve Salernitana'nın ağlarını toplamda 12 kez sarstı.Dünya Kupası arasında 4 hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe, Salernitana maçının ardından Antalya kampını tamamlayarak İstanbul'a geri döndü. Samandıra'da çalışmalarını sürdürecek olan sarı-lacivertliler, 20 Aralık'ta İstanbulspor ile Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek.Karşılaşmanın ardından konuşan Mert Hakan Yandaş, "Başından beri bir otorite var burada. Söylenen şeylerin çoğu yalan yanlıştı. Bu sene kim oynarsa oynasın, en önemli nokta bizim hocaya inanmamız, onun da bize inanması. Bu sene çok özel bir yıl. Herkes başarıya odaklanmış durumda" diye konuştu. Lincoln Henrique ise, "Bu maçlar hatalarımızı görmemiz ve en iyi şekilde analiz etmemiz açısından önemliydi.ifadesini kullandı.Dört maçlık periyotta Fenerbahçe bize kaldığı yerden devam edeceğini gösterdi.İtalyanlar kendi liglerinde ilk 10'un peşindeler. Sert oyunları, rakibi karşılarken olan yüksek konsantrasyonları ile ilk yarıda Fenerbahçe'nin tempo yapmasına da izin vermediler. Bu arada, "Kendileri ne yaptı?" derseniz, o bölümde de yoklar ya da buna izin vermedi Fenerbahçe. Karşılıklı meydan okumada ekstra oyuncu farkını İrfan Can'ın attığı ilk golde, attırdığı ikinci golde gördük.Lincoln ile yer değiştirmesi ile birlikte bu bölgedeki dengelerin de Fenerbahçe lehine bozulduğunu belirtelim. Jesus tüm oyuncularını değiştirdi ama defans üçlüsüne son anlara kadar dokunmadı. Uzun süredir ilk defa bir maçabaşladı ve muhtemelen yakaladıkları uyumu tekrar kazanmaları için gereken zamanı kullandı. Planın peşindeler ve öz güvenlerini yükselterek ilerliyorlar.