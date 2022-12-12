Aile motivasyonu

2022 Dünya Kupası'nda önce son 16'da İspanya'yı, ardından çeyrek finalde Portekiz'i saf dışı bırakarak adını yarı finale yazdıran Fas Milli Takımı, performansıyla turnuvaya damgasını vuruyor. Tarih yazanlakaplı ülkenin başarısının perde arkasında teknik direktör Walid Regragui'nin getirdiği birlik ve beraberlik ortamı yatıyor.Turnuvada takımın moral ve motivasyonunun artmasına yardımcı olacağını düşünen Regragui'nin planı fazlasıyla işe yaradı. Faslı futbolcular, Doha'da kaldıkları Wyndham West Bay Otel'de antrenmandan kalan zamanda sevdikleriyle vakit geçirdi.Ailelerin verdiği destek, oyuncuların manevi gücünü artırdı. İspanya ve Portekiz zaferlerinin ardından Achraf Hakimi ve Sofiane Boufal gibi yıldız isimler anneleriyle mutluluk gözyaşı döktü.FAS'IN kaptanı Romain Saiss 57. dakikada sakatlanıp sedye ile kenara gelirken Fransa ile oynanacak yarı final maçında forma giymek istediğini açıkladı. Beşiktaş'ın 32 yaşındaki savunmacısı,dedi.FAS'IN en büyük destekçilerinden biri de Shakira… 2010'da Güney Afrika Dünya Kupası için yaptığı(Şimdi Afrika zamanı) şarkısı ile futbolseverler için fenomen isimlerden biri haline gelen dünyaca ünlü şarkıcı,twitiyle de Fas'a destek oldu.Katar'da yarı finale yükselmesinin yanı sıra favorileri bir bir eleyen Fas'ın, Portekiz karşısında sahaya çıkan ilk 11'i de ilginç bir özelliğe sahip. Çoğunluğu göçmen ailelerin çocuklarından oluşan takımdaki sadece 4 oyuncu Fas doğumlu. Geri kalan isimler Avrupa ve Amerika Kıtası'nda dünyaya gelen futbolcular. El Yamiq, Attiyat, Ounahi ve En-Nesyri Fas'ta doğarkendoğumlu.Bounou, Montreal-KanadaHakimi, Madrid-İspanyaSaiss, Bourg-de-Peage-FransaAmrabat, Huizen-HollandaAmallah, Hautrage-BelçikaZiyech, Dronten-HollandaBoufal, Paris-FransaEl Yamiq, Khouribga-FasAttiyat, Safi-FasOunahi, Kazablanka-FasEn-Nesyri, Fez-Fas