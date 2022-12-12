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Giriş Tarihi: 12.12.2022

Bir adamı öldürdünüz!

Bir adamı öldürdünüz!
Portekiz'in turnuvaya veda etmesinin ardından Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro, teknik direktör Fernando Santos hakkında sert ifadeler kullandı. 37 yaşındaki futbolcunun ağladığı fotoğrafı paylaşarak altına, "Bir adamı öldürdünüz, bir milli takımı öldürdünüz, bir ulusu öldürdünüz" ifadelerini kullanırken yorumunun sonuna "Fernando istifa" hashtagini ekledi. Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez de "Santos dünyanın en iyisi Ronaldo'yu yedek bırakarak çok büyük hata yaptı. Oyuna aldı ama artık çok geç" diyerek tepkisini gösterdi.

HERKES KENDİ DERSİNİ ÇIKARACAK!
Cristiano Ronaldo da dün sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Yıldız futbolcu şu ifadeleri kullandı: "Rüyam, hâlâ devam ediyorken çok güzeldi. Şimdi, zaman en büyük rehberimiz olacak. Herkes kendi dersini çıkaracaktır. Öfkeli bir tepki vermek işe yaramazdı. Sadece herkesin bilmesini istiyorum ki; çok şey söylendi, çok şey yazıldı, çok şey speküle edildi ama Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile değişmedi. Her zaman, bu ülkenin hedefleri için savaştım. Ülkeme, takım arkadaşlarıma asla sırtımı dönmedim. Kavgadan asla kaçmadım ve rüyamdan vazgeçmedim."

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Bir adamı öldürdünüz!
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