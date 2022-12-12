Bir adamı öldürdünüz!

Portekiz'in turnuvaya veda etmesinin ardından Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro, teknik direktör Fernando Santos hakkında sert ifadeler kullandı. 37 yaşındaki futbolcunun ağladığı fotoğrafı paylaşarak altına,ifadelerini kullanırken yorumunun sonuna "Fernando istifa" hashtagini ekledi. Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez dediyerek tepkisini gösterdi.Cristiano Ronaldo da dün sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Yıldız futbolcu şu ifadeleri kullandı: "Rüyam, hâlâ devam ediyorken çok güzeldi. Şimdi, zaman en büyük rehberimiz olacak. Herkes kendi dersini çıkaracaktır.Her zaman, bu ülkenin hedefleri için savaştım. Ülkeme, takım arkadaşlarıma asla sırtımı dönmedim. Kavgadan asla kaçmadım ve rüyamdan vazgeçmedim."