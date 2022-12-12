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Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:28

Fenerbahçe'nin rakibi Jose Mourinho!

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği yıldız futbolcu Memphis Depay için Jose Mourinho yönetimindeki İtalyan devi Roma devreye girdi. Sarı lacivertlilerin, yıldız futbolcu için teklif artıracağı ifade edilirken, Mourinho oyuncuyla ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE DE DEPAY GELİŞMESİ
Fenerbahçe , hücum hattına takviye yapmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in listesi her geçen gün kabarırken, çalışmalar da yoğunlaştı. Al Nassr'dan ayrılması beklenen Aboubakar ile Slavia Prag'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek Peter Olayinka ve İngiltere Championship'te Bristol City forması giyen Antoine Semenyo'yla ilgilenen Kanarya bir yıldızın da defterini açtı.
BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

Barcelona, kadroda düşünmediği Memphis Depay'ı 5 milyon Euro'ya satış listesine koymuştu. İspanyol devi, menajerler aracılığıyla Hollandalı yıldızı aralarında Fenerbahçe'nin olduğu kulüplere önermişti. Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası Sarı-Lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncuyu değerlendirmeye aldı. Depay, Dünya Kupası'nda mücadele ettiği için transfer görüşmelerini rafa kaldırmıştı.

jOSE MOURINHO ENGELİ

Hollanda'nın elenmesinin ardından yıldız futbolcu için harekete geçen ilk takımın Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma olduğu öğrenildi. İtalyan basını, Sarı-Kırmızılı ekibin Barcelona ve Depay ile temas kurarak transferin mali şartlarını araştırdığını yazdı.

ÖNCELİĞİ OYNAMA GARANTİSİ

28 yaşındaki golcünün önceliği ise oynama garantisi. Barcelona'da 3 maçta sadece 131 dakika süre alan dünyaca ünlü yıldız, aynı sıkıntıyı yaşamak istemiyor.

F.BAHÇE, MALİ ŞARTLARI SORUŞTURACAK

Fenerbahçe de Hollandalı oyuncunun mali şartlarını soruşturmayı planlıyor. Eğer şartlar uygun olursa, Sarı-Lacivertliler de Depay için harekete geçecek.

YOĞUN ÇALIŞMA

Golcü oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Barcelona'nın, talep ettiği 5 milyon Euro'nun daha altına 'evet' demesi muhtemel. Yönetim, listedeki diğer adaylar Vincent Aboubakar, Peter Olayinka, Antoine Semenyo gibi isimler için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, 8 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemine kadar bu operasyonda büyük ilerleme kaydetmeyi planlıyor.

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Fenerbahçe'nin rakibi Jose Mourinho!
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