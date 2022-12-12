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Giriş Tarihi: 12.12.2022 14:20

Premier Lig'de Joao Felix savaşı!

Premier Lig’de Joao Felix savaşı!

Atletico Madrid ile yollarını ayırması beklenen Joao Felix'in Premier Lig'deki talipleri artıyor. Newcastle United ve Aston Villa, Joao Felix için kolları sıvadı.

Newcastle United ve Aston Villa, Joao Felix için kolları sıvadı. Daily Mirror'da yer alan habere göre, menajer Jorge Mendes Portekizli yıldızın transfer görüşmesi için İngiltere'ye gitmeye hazırlanıyor.

Yıldız futbolcunun, 2022 Dünya Kupası öncesinde Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ile arasının bozulduğu basına yansımıştı. Son haberlere göre Felix'in ocak ayında La Liga kulübünden ayrılması bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcu, takımıyla çıktığı 18 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.

AS: ATLETICO MADRID 86 MİLYON STERLİN İSTİYOR
İspanyol AS gazetesine göre ise Atletico Madrid'in 86 milyon sterlinlik bir teklifle transfer izin verecek. Cristiano Ronaldo'yu da temsil eden Mendes'in oyuncusunun geleceği için yüz yüze görüşmeler yapmak için İngiltere'ye uçmaya hazırlandığı belirtiliyor. Ünlü menajer Joao Felix için daha önce Chelsea ve Manchester United ile temas kurmuştu.

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Premier Lig'de Joao Felix savaşı!
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