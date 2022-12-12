Son dakika haberleri: Fas’a tarih yazdıran aile motivasyonu!

2022 Dünya Kupası'nda önce son 16'da İspanya'yı, ardından çeyrek finalde Portekiz'i saf dışı bırakarak adını yarı finale yazdıran Fas Milli Takımı, performansıyla turnuvaya damgasını vuruyor. Tarih yazan Atlas'ın Aslanları lakaplı ülkenin başarısının perde arkasında teknik direktör Walid Regragui'nin getirdiği birlik ve beraberlik ortamı yatıyor. 3 ayı aşkın süredir koltuğunda oturan 47 yaşındaki çalıştırıcı, organizasyon öncesi her futbolcunun aile üyelerini Katar'a götürmesini istedi. Turnuvada takımın moral ve motivasyonunun artmasına yardımcı olacağını düşünen Regragui'nin planı fazlasıyla işe yaradı. Faslı futbolcular, Doha'da kaldıkları Wyndham West Bay Otel'de antrenmandan kalan zamanda sevdikleriyle vakit geçirdi.

OĞLU İÇİN ÜLKEDEN ÇIKTI!

Ailelerin verdiği destek, oyuncuların manevi gücünü artırdı. İspanya ve Portekiz zaferlerinin ardından Achraf Hakimi ve Sofiane Boufal gibi yıldız isimler anneleriyle mutluluk gözyaşı döktü. Walid Regragui'nin annesi Fatima, ilk kez ülke dışına oğluna destek için çıktı ve Katar'a geldi.

SAİSS: TEK BACAKLA OYNADIM

Fas'ın kaptanı Romain Saiss 57. dakikada sakatlanıp sedye ile kenara gelirken Fransa ile oynanacak yarı final maçında forma giymek istediğini açıkladı. Beşiktaş'ın 32 yaşındaki savunmacısı, "Sakatlığıma bakacağız. 55 dakika neredeyse tek bacakla oynadım. Yarı final maçına da çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Takımıma yardım etmek istiyorum" dedi.

SHAKIRA'DAN DESTEK

Fas'ın en büyük destekçilerinden biri de Shakira… 2010'da Güney Afrika Dünya Kupası için yaptığı 'This time for Africa' (Şimdi Afrika zamanı) şarkısı ile futbolseverler için fenomen isimlerden biri haline gelen dünyaca ünlü şarkıcı, "Şimdi Afrika zamanı" twitiyle de Fas'a destek oldu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GİBİ!

Katar'da yarı finale yükselmesinin yanı sıra favorileri bir bir eleyen Fas'ın, Portekiz karşısında sahaya çıkan ilk 11'i de ilginç bir özelliğe sahip. Çoğunluğu göçmen ailelerin çocuklarından oluşan takımdaki sadece 4 oyuncu Fas doğumlu. Geri kalan isimler Avrupa ve Amerika Kıtası'nda dünyaya gelen futbolcular. El Yamiq, Attiyat, Ounahi ve En-Nesyri Fas'ta doğarken Bounou-Kanada, Hakimiİspanya, Saiss-Fransa, Amrabat-Hollanda, Amallah- Belçika, Ziyech-Hollanda, Boufal-Fransa doğumlu.

İLK 11'DE FAS'TA DOĞAN 4 KİŞİ VAR

Bounou, Montreal-Kanada

Hakimi, Madrid-İspanya

Saiss, Bourg-de-Peage-Fransa

Amrabat, Huizen-Hollanda

Amallah, Hautrage-Belçika

Ziyech, Dronten-Hollanda

Boufal, Paris-Fransa

El Yamiq, Khouribga-Fas

Attiyat, Safi-Fas

Ounahi, Kazablanka-Fas

En-Nesyri, Fez-Fas