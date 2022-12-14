Brezilyalı Neymar; elendi, Portekizli Ronaldo; elendi, Hırvat Modric; elendi: İşte ben Messi karşınızdayım!

Yıldızların bir bir kaydığı Dünya Kupası’nda Messi’li Arjantin, yarı finalde Modric’li Hırvatistan’ı beklenenden kolay devirdi. 35 yaşındaki futbolcunun hayaline kavuşması için bir tek final kaldı
İki takım da 120 dakikalık çeyrek final maçlarını penaltılarla kazanarak geldi yarı finale… Maradona ile kıyaslanmadığı bir gün bile geçirmeyen Lionel Messi, kupa koleksiyonundayer kalmasa da Arjantin ile bir dünya şampiyonluğu yaşamak için Katar'da varını yoğunu ortaya koydu. Ancak bu kez karşısında El Clasico yıllarındaniyi tanıdığı Modric'li Hırvatistan vardı. İlk yarım saatte Hırvat savunmasına toslayan Tangocular, 31'de kaleci Livakovic'in, Alvarez'e müdahalesi sonucu penaltı kazandı. Topun başına da tabii ki Messi geldi ve sert şutuyla final kapısını araladı. 39'da Julian Alvarez, konsoloyunlarındaki gibi adetarakipleri ipe dizdi ve skoru2-0'a taşıdı. İkinci devrede daha atak bir Hırvatistan bekleniyordu fakat Arjantin oyunu iyi kontrol etti. 70'te Messi, sağ kanattan süratli bir şekilde çizgiye indi, rakibinden sıyrılıp topu 'Al da at' dercesine Alvarez'e verdi, genç oyuncu da skoru ilan eden vuruşu yaptı: 3-0. Böylece Arjantin, tarihinde 6. kez finale yükselmenin haklı gururunu yaşadı ve bugün oynanacak Fransa-Fas mücadelesini beklemeye koyuldu.
GÖREV TAMAMLANDI
2018 Dünya Kupası'nda final oynayan ancak Fransa'ya kaybedip ikinci olan Hırvatistan, D Grubu'nda Arjantin'i 3-0 mağlup etmişti. Dün de Tangocular, aynı skorla rakibini devirerek rövanşı aldı.
KIRILMADIK REKOR BIRAKMADI
Maçailk 11'de başlayan Lionel Messi, istikrarıyla da tarih yazdı. 35 yaşındaki futbolcu, 25 karşılaşma ile AlmanLothar Matthaus'a ait olan Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu rekorunu egale etti. Ayrıca süper yıldız, 1966'dan bu yana bir DünyaKupası'ndaki üç farklı maçta(Meksika, Hollanda ve Hırvatistan)hem gol atan hem deasist yapan ilk oyuncu oldu. Arjantinli futbolcu, Katar'da şu ana kadar 5 gol, 3 de asist kaydetti.
MODRİC YIKILDI HIRVATISTAN'IN 37 yaşındaki kaptanı Luka Modric'in hayalleri suya düştü. Tecrübeli orta saha oyuncusu 81 dakika sahada kalırken, 93 kez topla buluştu. 78 pasında %86 isabet sağlayan Modric, 1 şut atıp 2 başarılı top kapmayla oynadı. Girdiği 10 ikili mücadeleninde 5'ini kazandı. İstekli görüntüsüyle dikkat çekse de oyundan çıkarken büyük üzüntü yaşadı.
BATISTUTA TARİH OLDU!
MESSI, rekorlarına dün bir yenisini daha ekledi. Dünya Kupası'ndaki 11. golünü kaydeden 35 yaşındaki futbolcu, Gabriel Batistuta'yı (10) geride bırakarak Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nda tüm zamanların en golcü ismi oldu.
NEREDEN NEREYE!
İkıncı golden sonra Alvarez ile Messi'nin yaşadığı sevinç, futbolseverleri 10 yıl öncesine götürdü. O zamanlar 12 yaşında olan Julian Alvarez, hayranı olduğu Lionel Messi'den fotoğraf istemiş ve idolü de onu kırmamıştı. Dün bu ikili yine kol kolaydı ancak zafere koşan takım arkadaşları olarak…
WEGHORST'A SÖZLERİ TİŞÖRT OLARAK SATIŞTA!
Arjantin-Hollanda çeyrek final maçının bitiminde Lionel Messi ile Wout Weghorst arasındaki gerginlik saha dışına taşmıştı. Tangocu yıldızın, röportajsırasında Beşiktaş forması giyen Weghorst'a söylediği"Neye bakıyorsun aptal?" sözleri tişört olarak 9 dolardan satılmaya başlandı. Kült haline gelen bu ifade için kupa bardaklar ve şapkalar da çıkartıldı.
RONALDO 2024'TE MACERA ARAYACAK
Portekiz'in turnuvaya vedası sonrasında gözler de Cristiano Ronaldo'nun alacağı karara çevrildi. Manchester United ile yollarını ayıran ve milli takımda da kulübede kalan yıldız oyuncu, kariyerinde yeni bir çıkış arıyor. Yaptığı açıklamada hayali olan Dünya Kupası'nı kazanamamasına vurgu yapan 37 yaşındaki futbolcu, milli takıma devam etme kararı aldı. Portekiz basınına göre deneyimlioyuncu, EURO 2024'e de katılıp Portekiz formasınıbir büyük turnuvada daha giymek istiyor.
BİR GÖRÜŞ
ÖmerÜRÜNDÜL
Orta saha tercihleri Scaloni'ye kazandırdı Arjantin güle oynaya, çok rahat bir oyunla finale çıkmayı başardı. Hırvatistan maça pas alışverişleriyle başladı. Ana taktikleri de oyunun temposunu yükseltmemek, kontrolü elde tutmaktı. 30. dakikaya kadar bu taktik tuttu. Bu bölüm pozisyonsuz geçti. Ama bu dakikada Hırvatistan'ınkazandığı net kornere, hakem Orsato autverince Hırvat futbolcular bu pozisyona takım halinde itiraz ederken bir konsantrasyon kaybı yaşadılar ve Arjantin bir karşı atakta penaltıdan skor avantajı yakaladı. Sonra da bir hatayla yenen ikinci gol, zaten ipleri kopardı. İkinci yarıyaHırvatistan risk alarak başladı. Erken bir golle ümitlenmek istiyorlardı. Hollanda'yı baz alarak çift santrfora döndüler. Arjantin debuna karşılık 3 stopere döndü. Hırvatistan bir yarım pozisyon buldu, sonra sahneye yine Messi çıktı. Rakibini çizgi üstünde geçerek Alvarez'e üçüncü golü 'Al da at' dedi, maç da orada bitti. Arjantin Teknik Direktörü Scaloni'nin en doğru planı, mücadeleci ve pres özellikleri olan üç orta sahayla oynamasıydı. Alvarez bir penaltı yaptırdı, iki de gol atarak Messi'yle birlikte geceye damga vurdu.
BİR GÖRÜŞ
BülentTİMURLENK
10'un farkı bu! Çeyrek finalde topa daha fazla sahip olan 4 takım evine dönmüşken, dün gecenin oyun planı da merak konusuydu. Messi ile kupayı çok isteyen Arjantin topa da bu kadar sevdalı olacak mıydı? Grup maçlarında silik görüntü çizen hocaları Scaloni, dün turnuvanın en iyi orta saha üçlüsü karşısında artı bir orta saha (Paredes) tercihiyle geçiş oyununu oynamayı tercih ederek Dalic'i mat etti. Enzo Fernandez ve Julian Alvarez uzun final yolunda takıma sonradan monte edildiler ama dün ilk yarıda kader adamı oldular. Hırvatlar'ın güvendiği savunması iki golde de su kaynattı. İlk golde çok basit adam kaçırma, ikinci golde adeta "topuncanı var" sözünü gerçek kılan sekanslar… Alvarez'i sevdi top ve Hırvatlar için de maç orada bitti . Brozovic de sakatlanınca ikinci yarıda ağır hücum hattıyla geri gelemezlerdi tabelada. Messi, 2015'teBilbao deplasmanında benzer bir noktada çizgiye yakın topla buluşmuş, rakip defansı paçavraya çevirip ceza sahasına girdiğinde uzak köşeye plaseyi vurmuştu. Dün turnuvanın en iyi stoperlerinden Gvardiol'u peşine takıp Alvarez'e attırdı golü ve kupa kariyerinde 11 gol+8 asistle en iyi tabelacılar arasına yazdırdı kendini. Bir büyük usta Modric'in tüm çabalarına rağmen 10'un farkı da bu işte…