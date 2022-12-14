Brezilyalı Neymar; elendi, Portekizli Ronaldo; elendi, Hırvat Modric; elendi: İşte ben Messi karşınızdayım!

İki takım da 120 dakikalık çeyrek final maçlarını penaltılarla kazanarak geldi yarı finale… Maradona ile kıyaslanmadığı bir gün bile geçirmeyen Lionel Messi,Arjantin ile bir dünya şampiyonluğu yaşamak için Katar'da varını yoğunu ortaya koydu. Ancak bu kez karşısındaModric'li Hırvatistan vardı. İlk yarım saatte Hırvat savunmasına toslayan Tangocular, 31'de kaleci Livakovic'in, Alvarez'e müdahalesi sonucu penaltı kazandı. Topun başına da tabii ki Messi geldi ve sert şutuyla final kapısını araladı. 39'da Julian Alvarez,İkinci devrede daha atak bir Hırvatistan bekleniyordu fakat Arjantin oyunu iyi kontrol etti. 70'te Messi, sağ kanattan süratli bir şekilde çizgiye indi, rakibinden sıyrılıp topu 'Al da at' dercesine Alvarez'e verdi, genç oyuncu da skoru ilan eden vuruşu yaptı: 3-0. Böylece Arjantin, tarihinde 6. kez finale yükselmenin haklı gururunu yaşadı ve bugün oynanacak Fransa-Fas mücadelesini beklemeye koyuldu.2018 Dünya Kupası'nda final oynayan ancak Fransa'ya kaybedip ikinci olan Hırvatistan, D Grubu'nda Arjantin'i 3-0 mağlup etmişti. Dün de Tangocular, aynı skorla rakibini devirerek rövanşı aldı.Maçailk 11'de başlayan Lionel Messi, istikrarıyla da tarih yazdı. 35 yaşındaki futbolcu, 25 karşılaşma ileait olan Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu rekorunu egale etti. Ayrıca süper yıldız,Arjantinli futbolcu, Katar'da şu ana kadar 5 gol, 3 de asist kaydetti.37 yaşındaki kaptanı Luka Modric'in hayalleri suya düştü. Tecrübeli orta saha oyuncusu 81 dakika sahada kalırken, 93 kez topla buluştu. 78 pasında %86 isabet sağlayan Modric, 1 şut atıp 2 başarılı top kapmayla oynadı.İstekli görüntüsüyle dikkat çekse de oyundan çıkarken büyük üzüntü yaşadı.MESSI, rekorlarına dün bir yenisini daha ekledi. Dünya Kupası'ndaki 11. golünü kaydeden 35 yaşındaki futbolcu, Gabriel Batistuta'yı (10) geride bırakarak Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nda tüm zamanların en golcü ismi oldu.İkıncı golden sonra Alvarez ile Messi'nin yaşadığı sevinç, futbolseverleri 10 yıl öncesine götürdü. O zamanlar 12 yaşında olan Julian Alvarez, hayranı olduğu Lionel Messi'den fotoğraf istemiş ve idolü de onu kırmamıştı. Dün bu ikili yine kol kolaydı ancak zafere koşan takım arkadaşları olarak…Arjantin-Hollanda çeyrek final maçının bitiminde Lionel Messi ile Wout Weghorst arasındaki gerginlik saha dışına taşmıştı.sözleri tişört olarak 9 dolardan satılmaya başlandı. Kült haline gelen bu ifade için kupa bardaklar ve şapkalar da çıkartıldı.Portekiz'in turnuvaya vedası sonrasında gözler de Cristiano Ronaldo'nun alacağı karara çevrildi. Manchester United ile yollarını ayıran ve milli takımda da kulübede kalan yıldız oyuncu, kariyerinde yeni bir çıkış arıyor. Yaptığı açıklamada hayali olan Dünya Kupası'nı kazanamamasına vurgu yapan 37 yaşındaki futbolcu, milli takıma devam etme kararı aldı.Orta saha tercihleri Scaloni'ye kazandırdıgüle oynaya, çok rahat bir oyunla finale çıkmayı başardı. Hırvatistan maça pas alışverişleriyle başladı. Ana taktikleri de oyunun temposunu yükseltmemek, kontrolü elde tutmaktı. 30. dakikaya kadar bu taktik tuttu. Bu bölüm pozisyonsuz geçti. Ama bu dakikadaHırvat futbolcular bu pozisyona takım halinde itiraz ederken bir konsantrasyon kaybı yaşadılar ve Arjantin bir karşı atakta penaltıdan skor avantajı yakaladı. Sonra da bir hatayla yenen ikinci gol, zaten ipleri kopardı.Erken bir golle ümitlenmek istiyorlardı. Hollanda'yı baz alarak çift santrfora döndüler.Hırvatistan bir yarım pozisyon buldu, sonra sahneye yine Messi çıktı. Rakibini çizgi üstünde geçerek Alvarez'e üçüncü golüdedi, maç da orada bitti. Arjantin Teknik Direktörü Scaloni'nin en doğru planı, mücadeleci ve pres özellikleri olan üç orta sahayla oynamasıydı. Alvarez bir penaltı yaptırdı, iki de gol atarak Messi'yle birlikte geceye damga vurdu.10'un farkı bu!finalde topa daha fazla sahip olan 4 takım evine dönmüşken, dün gecenin oyun planı da merak konusuydu. Messi ile kupayı çok isteyen Arjantin topa da bu kadar sevdalı olacak mıydı? Grup maçlarında silik görüntü çizen hocaları Scaloni, dün turnuvanın en iyi orta saha üçlüsü karşısındageçiş oyununu oynamayı tercih ederek Dalic'i mat etti. Enzo Fernandez ve Julian Alvarez uzun final yolunda takıma sonradan monte edildiler ama dün ilk yarıdaHırvatlar'ın güvendiği savunması iki golde de su kaynattı. İlk golde çok basit adam kaçırma, ikinci golde adetasözünü gerçek kılan sekanslar… Alvarez'i sevdi top ve Hırvatlar için de maç orada bitti . Brozovic de sakatlanınca ikinci yarıda ağır hücum hattıyla geri gelemezlerdi tabelada. Messi,benzer bir noktada çizgiye yakın topla buluşmuş, rakip defansı paçavraya çevirip ceza sahasına girdiğinde uzak köşeye plaseyi vurmuştu. Dün turnuvanın en iyi stoperlerinden Gvardiol'u peşine takıp Alvarez'e attırdı golü ve kupa kariyerinde 11 gol+8 asistle en iyi tabelacılar arasına yazdırdı kendini. Bir büyük usta Modric'in tüm çabalarına rağmen 10'un farkı da bu işte…