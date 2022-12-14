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Giriş Tarihi: 15.12.2022 01:04

Fas Teknik Direktörü Regragui hala ümitli! "Dünya Kupası üçüncülüğü neden olmasın"

Fas Teknik Direktörü Regragui hala ümitli! Dünya Kupası üçüncülüğü neden olmasın

2022 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fas, Fransa'ya 2-0 mağlup olarak finale çıkma şansını kaybetti. Maç sonu açıklamada bulunan Fas Teknik Direktörü Walid Regragui, Fransa'ya 2-0 mağlup oldukları yarı final maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Regragui maç değerlendirmesine "Sakatlığı olan 4 oyuncumuz olmasına rağmen iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarıyı yenik durumda tamamladıktan sonra hızlı karar vermem gerekiyordu. İkinci yarıda kendimizi toparladık, sahada yapamadıklarımızı yapmaya başladık. Daha aktif oynamaya başladık. Fransa gibi bir takıma karşı yapılan en ufak bir hata ölümcül sonuçlar doğurabilir. İkinci golü yememiz bizi adeta öldürdü" diye konuştu.

Regragui üçüncülük maçını Hırvatistan ile oynamaları hakkında ise, "Dünya Kupası'nı üçüncü olarak bitirmek neden olmasın. Buraya gelen taraftarımıza bir hediye vermek isteriz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

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Fas Teknik Direktörü Regragui hala ümitli! "Dünya Kupası üçüncülüğü neden olmasın"
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