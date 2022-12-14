Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Katar’da Akdeniz derbisi
Giriş Tarihi: 14.12.2022

Katar’da Akdeniz derbisi

Katar’da Akdeniz derbisi

Fransa, Mbappe önderliğinde final biletini arıyor. İspanya ve Portekiz’i eleyip gönülleri fetheden Fas ise bir kez daha dünyayı sarsmanın peşinde

Dünya Kupası'nda heyecan bugün Fransa ile Fas arasındaki karşılaşma ile devam edecek. Gruplarda Hırvatistan ve Belçika'yı geride bırakıp lider çıkan Fas, İspanya'yı penaltılarda devirip çeyrek finalde de Portekiz'i 1-0 mağlup etmeyi başardı. Fransa ise lider çıktığı D Grubu sonrasında Polonya (3-1) ve İngiltere (2-1) galibiyetleri ile yolu yarıladı. İki takım, tarihlerinde 5 kez karşı karşıya gelirken Fransa 3 kez kazandı, 2 maç ise berabere sonuçlandı. Dünya Kupası tarihinde 7. kez yarı finalde boy gösterecek olan Fransa, son 3 yarı finalinde (1998, 2006, 2018) turu geçen ekip oldu.




YARI FİNALIN 2. MAÇINDA FRANSA-FAS KARŞI KARŞIYA

Fransız hoca, bugün kazanırsa Felipe Scolari'yi (14) yakalayacak ve en çok galibiyet alan Helmut Schön'e (16) yaklaşacak.

Milli takımın başında 8 maça çıkan Faslı çalıştırıcı 3 beraberlik aldı, 5 kez kazandı.

SAİSS %50 OYNAYABİLİR!
FAS Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, planlarının sadece Mbappe'yi durdurmak üzerine olmadığını söyledi. Saiss'in durumunu da değerlendiren ve %50 oynama oranı olduğunu belirten Regragui, "Hakimi, Mbappe'yi benden daha iyi tanıyor. Anti- Mbappe planımız olmayacak. Takım sadece ondan ibaret değil. Dünya Kupası yarı finalindeyseniz, yorgun olamazsınız. Biz daha fazlasını başarmak için aç bir durumdayız" dedi.

20 BİN FASLI TRİBÜNDE!
Bugünkü karşılaşma için Faslılar, Katar'a akın etti. Turnuvanın başından beri en büyük desteği maçları izleyen ailelerinden alan Faslı oyuncuları bu kez 20 bin vatandaşları da destekleyecek.

ÖMER ÜRÜNDÜL
Favori net Fransa'dır
Öncelikle Fas'ı yarı finale çıktığı için kutlamak gerekiyor. Grubu birinci bitir, karşına şanssızlıkla İspanya düşsün onu ele, ardından da Portekiz'i... Fransa karşısında ise Fas'ı bekleyen ciddi handikaplar var. Romain Saiss'in sakatlığı var, Hakim Ziyech'in ise durumu kritik. Artı dar kadroyla verdikleri büyük mücadeleden dolayı yorgun durumdalar. Fransa hem kadro kalitesi hem fizik olarak çok güçlü bir takım. Son dünya şampiyonu. Bana göre Fransa bu maçın net favorisi.

GÜRCAN BİLGİÇ
Artık sürpriz olmayacak
Fransa'nın İngiltere maçını seyretmesem, 'maçı tek kale oynar, ceza alanından çıkmaz' derdim. Ama öyle değiller. Deschamps, kazanan oyunun peşinde. Takımını dengeli oynatıyor. Griezmann, Giroud ve Mbappe üçlüsüyle önde baskıyı verimli yapamayacağını biliyor. Bu nedenle topu rakibe verirlerse hiç şaşırmam. Fas'ın elediği takımlara baktığınız zaman geldikleri nokta 'sürpriz' olmaktan çıktı, bilekleri büktüler. Ancak birçok pozisyonda heyecanlarına veya acemiliklerine yenik düşüyorlar. Bu maçta kaybedecekleri bir şey olmadan oynayacaklar.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT mesajı! Emeklilik için yeni rakam duyuruldu
Asgari ücret zammı yeniliklerle geliyor! 2023'te neler olacak? Tüm maaşları etkileyecek
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI kimdir, kadroda kimler var, isimleri ne? İşte Kısmetse Olur yarışmacıları ve tüm detaylar
EYT SON DAKİKA: İşte kesinleşen 3 şart! Kabine Toplantısı kararları bekleniyor: EYT yaş sınırı, şartı ne olacak?
Meteoroloji son dakika: İstanbul hava durumu ve fırtına uyarısı geldi! İstanbul'a ne zaman kar yağacak, hangi gün?
HDP'den CHP ve İYİ Parti ile 'İttifak' itirafı! Akşener buna ne diyecek?
Türkiye Uzay Ajansı detayları paylaştı! İşte Ay'a gönderilecek uzay aracı
Kılıçdaroğlu'nun vetosunu dikkate almadı! İmamoğlu'ndan 6'lı masayı karıştıracak adaylık göndermesi
Son dakika! TUSAŞ'ın yeni insansız savaş uçağı geliyor: ANKA-3 MİUS
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Suriye'ye kara harekatı' mesajı: Sessiz kalmamız mümkün değil
ARKADAŞINA GÖNDER
Katar’da Akdeniz derbisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA