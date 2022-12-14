Katar’da Akdeniz derbisi

Dünya Kupası'nda heyecan bugün Fransa ile Fas arasındaki karşılaşma ile devam edecek. Gruplardalider çıkan Fas, İspanya'yı penaltılarda devirip çeyrek finalde de Portekiz'i 1-0 mağlup etmeyi başardı. Fransa ise lider çıktığı D Grubu sonrasında Polonya (3-1) ve İngiltere (2-1) galibiyetleri ile yolu yarıladı.Dünya Kupası tarihinde 7. kez yarı finalde boy gösterecek olan Fransa, son 3 yarı finalindeturu geçen ekip oldu.Fransız hoca, bugün kazanırsa Felipe Scolari'yi (14) yakalayacak ve en çok galibiyet alan Helmut Schön'e (16) yaklaşacak.Milli takımın başında 8 maça çıkan Faslı çalıştırıcı 3 beraberlik aldı, 5 kez kazandı.FAS Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, planlarının sadece Mbappe'yi durdurmak üzerine olmadığını söyledi. Saiss'in durumunu da değerlendiren ve %50 oynama oranı olduğunu belirten Regragui, "Hakimi, Mbappe'yi benden daha iyi tanıyor.Takım sadece ondan ibaret değil. Dünya Kupası yarı finalindeyseniz, yorgun olamazsınız. Biz daha fazlasını başarmak için aç bir durumdayız" dedi.Bugünkü karşılaşma için Faslılar, Katar'a akın etti. Turnuvanın başından beri en büyük desteği maçları izleyen ailelerinden alan Faslı oyuncuları bu kez 20 bin vatandaşları da destekleyecek.Favori net Fransa'dırFas'ı yarı finale çıktığı için kutlamak gerekiyor. Grubu birinci bitir, karşına şanssızlıkla İspanya düşsün onu ele, ardından da Portekiz'i... Fransa karşısında ise Fas'ı bekleyen ciddi handikaplar var. Romain Saiss'in sakatlığı var, Hakim Ziyech'in ise durumu kritik.Fransa hem kadro kalitesi hem fizik olarak çok güçlü bir takım. Son dünya şampiyonu. Bana göre Fransa bu maçın net favorisi.Artık sürpriz olmayacakİngiltere maçını seyretmesem, 'maçı tek kale oynar, ceza alanından çıkmaz' derdim. Ama öyle değiller. Deschamps, kazanan oyunun peşinde. Takımını dengeli oynatıyor. Griezmann, Giroud ve Mbappe üçlüsüyle önde baskıyı verimli yapamayacağını biliyor.Fas'ın elediği takımlara baktığınız zaman geldikleri noktaolmaktan çıktı, bilekleri büktüler. Ancak birçok pozisyonda heyecanlarına veya acemiliklerine yenik düşüyorlar.