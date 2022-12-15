Horoz öttü Fasıl bitti

Hernandez’in erken golüyle öne geçen Horozlar, sonrasında Afrika ekibinin üstün oyunu karşısında afalladı. Ancak Kolo oyuna girer girmez golünü attı. Deschamps’ın ekibi, Arjantin’in rakibi oldu
Dünya Kupası tarihinde ilk kez yarı finale çıkan ve Afrika adına da bir ilki gerçekleştiren Fas, Fransa karşısına kalite farkına rağmen büyük umutlarla çıktı. Regragui'ninekibi, daha 5. dakikada neye uğradığınışaşırdı. Varane'ın müthiş ara pasında Griezmann topu aldı, gelişen atakta Mbappe'nin önünde Fas Milli Takımı'nın yarısı vardı. Top Theo Hernandez'in önündekaldı ve onun volesinde meşin yuvarlakfilelere gitti. Ancak Fas pes etmedi, hızlı hücumlarla Horozlar'ı yıpratmaya başladı. 44'te El Yamiq'in röveşatasıdirekte patlayınca Fransa da rahat bir nefes aldı. İkinci devrede Fas, özellikle sağ kanattan Hakimi ve Ziyech ile etkili gelip pozisyonlara girse de Hernandez ile Konate duvar oldu. Ardından Horozlar, oyunu kontrolde tuttu. 79'da giren Kolo, 1 dakika geçmedenMbappe'nin zekice attığı pasla ağlarısarsıp sonucu belirledi: 2-0. Son Dünya Kupası'nın sahibi Fransa, üstün değil ama akıllı oynayarak finale çıkarken, Messi'li Arjantin'in rakibi oldu.
DÜNYAYA KAFA TUTTULAR!
İspanya ve Portekiz gibi devleri saf dışı bırakan ve Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza atan Fas, Fransa'ya da kök söktürdü ancak yeni bir mucizeye imza atamadı. Yarı finale gelene kadar Kanada karşısında kendi kalesine attığı gol dışında kalesinde geçit vermeyen Atlas Aslanları, dün de ilk gollerini son şampiyon Fransa'dan yedi. Fas, bu tarihi direnişi ile saygıyı ve alkışı fazlasıyla hak etti.
BİR GÖRÜŞ
ÖmerÜRÜNDÜL
Deschamps'ı anlayamadım Fransa beklenen oyundan uzak olmasına rağmen deneyimiyle Fas'ı geçip finale çıktı. Fransa çok erken skor avantajı yakalayınca artık herkes bu maçın çok rahat geçeceğini düşünüyordu. Ama öyle olmadı. Fas, büyük bir dirençgöstererek Fransa'ya kafa tuttu. İlk yarıda Lloris iki önemli kurtarış yaptı. Tabii bu arada Giroud'nun kaçırdığı iki gol fırsatı vardı. İkinci yarıda Fas, bütün riskleri alarak yoğun bir baskı kurdu. Bu devrenin ilk 25 dakikasında benim anlayamadığım önemli bir konu vardı. Fransatakım halinde savunmada, rakip bütünriskleri almış, geride 40 metrelik genişlikvar. Mbappe ve Dembele gibi çok önemli kontratak silahların var ama bir tane etkili kontratak yapamıyorsun. Uzun süre kenarda maçı izleyen Deschamps nihayet değişikliklere gidince zaten fizik olarak önceki maçlarda hırpalanmış Fas yoruldu ve Fransa kontrolü ele aldı. Ve Mbappe'nin gayretleriyle gelişen atağın sonunda ikinci golü buldular. Ne olursa olsun son Dünya Kupası'nın sahibi Fransa yine final oynuyor. Fas'ı yürekten kutlamak lazım. Grup birincisi ol, İspanya ve Portekiz'i ele, Fransa ile başa baş oyna...
BİR GÖRÜŞ BülentTİMURLENK
Messi'ye selamlar Tereciye tere sattı dün gece Deschamps… 5 maçta hiç geriye düşmemiş, bir golü de kendi kalesine atmış Fas karşısında golü erken bulup öndeki baskıyı kaldırıp, topu rakibine bıraktı. Fas için büyük sınav buydu elbette. Fransa'yı 5'li savunmayla,kanatlarda ikili kademeyle durdurmayıamaçlamışlardı ama Saiss 20'de kenara geldiğinde üçlü savunmadan dörtlüye dönüp oyunu ele geçirdiler. Hakimi-Ziyech kanadı Mbappe de yardıma gelmeyince ilk golün sahibi Hernandez'in üzerine çöktü ama topu santrforla buluşturmak zordu çünkü kaliteli Fransız savunması kadar yine sahanın her yerinde olan Griezmann bütündelikleri kapatıyordu. Penaltı kokan bir pozisyon, direkten dönen bir topla gittiler soyunma odasına Regragui ve öğrencileri. Fransa, ilk yarısınıönde kapattığı 26 Dünya Kupası maçında25 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Fas beraberlik sayısını bulamadı ama %61 topa sahip olduğu oyunda son şampiyona kan kusturdu. Deschamps'ın, Thuram ve Kolo Muani'yi oyuna alması Fransızlar'a geçiş oyununda hareket getirirken, kendini çokça finale saklayan Mbappe, ikinci gol öncesi şut pozisyonunda Messi'ye selamını yolladı. Modric-Messi yarı finalinden sonra finalde de 2M…
Devlerin dansıpazar 18.00'de Dünya Kupası'nı müzesine götürecek takımın belli olacağı final maçında Lionel Messi'li Arjantin ile Mbappe'li Fransa karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele pazar günü saat 18.00'de oynanacak ve TRT1'den yayınlanacak. Üçüncülük müsabakasında iseHırvatistan ile Fas, cumartesi saat18.00'de kozlarını paylaşacak.
64 yıl sonran erken gol THEO Hernandez, 1958'den bu yana Dünya Kupası yarı finallerindeki en erken golü Fas filelerine gönderdi. 1958'de Brezilyalı Vava, Fransa ağlarını 2. dakikada havalandırmayı başarmıştı
Saiss hemkendini yaktıhem Kartal'ı SOL bacak arka adalesinde hafif yırtık bulunan Romain Saiss için Beşiktaş, Fas'tan ve oyuncudan ricada bulunmuştu. 32 yaşındakistoperin daha ciddi sorun yaşayacağındankorkan siyah-beyazlı kulüp, futbolcunun oynamamasını rica etti. Ancak Saiss, dün Fransa karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Ağrıları olan kaptan, 20 dakika dayanabildi ve yerini Amallah'a bıraktı. Saiss'in oyundan çıktıktan sonra sakatlığı bulunan bölgesine buz tedavisi yapması dikkat çekti. Şimdi gözler,tecrübeli oyuncudan geleceksağlık raporlarına çevrildi.