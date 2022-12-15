Horoz öttü Fasıl bitti

ünya Kupası tarihinde ilk kez yarı finale çıkan ve Afrika adına da bir ilki gerçekleştiren Fas, Fransa karşısına kalite farkına rağmen büyük umutlarla çıktı.Varane'ın müthiş ara pasında Griezmann topu aldı, gelişen atakta Mbappe'nin önünde Fas Milli Takımı'nın yarısı vardı.Ancak Fas pes etmedi, hızlı hücumlarla Horozlar'ı yıpratmaya başladı. 44'teFransa da rahat bir nefes aldı. İkinci devrede Fas, özellikle sağ kanattan Hakimi ve Ziyech ile etkili gelip pozisyonlara girse de Hernandez ile Konate duvar oldu. Ardından Horozlar, oyunu kontrolde tuttu.Son Dünya Kupası'nın sahibi Fransa, üstün değil ama akıllı oynayarak finale çıkarken, Messi'li Arjantin'in rakibi oldu.İspanya ve Portekiz gibi devleri saf dışı bırakan ve Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza atan Fas, Fransa'ya da kök söktürdü ancak yeni bir mucizeye imza atamadı. Yarı finale gelene kadar Kanada karşısında kendi kalesine attığı gol dışında kalesinde geçit vermeyen Atlas Aslanları, dün de ilk gollerini son şampiyon Fransa'dan yedi. Fas, bu tarihi direnişi ile saygıyı ve alkışı fazlasıyla hak etti.Deschamps'ı anlayamadımbeklenen oyundan uzak olmasına rağmen deneyimiyle Fas'ı geçip finale çıktı. Fransa çok erken skor avantajı yakalayınca artık herkes bu maçın çok rahat geçeceğini düşünüyordu. Ama öyle olmadı.İlk yarıda Lloris iki önemli kurtarış yaptı. Tabii bu arada Giroud'nun kaçırdığı iki gol fırsatı vardı. İkinci yarıda Fas, bütün riskleri alarak yoğun bir baskı kurdu. Bu devrenin ilk 25 dakikasında benim anlayamadığım önemli bir konu vardı.Mbappe ve Dembele gibi çok önemli kontratak silahların var ama bir tane etkili kontratak yapamıyorsun. Uzun süre kenarda maçı izleyen Deschamps nihayet değişikliklere gidince zaten fizik olarak önceki maçlarda hırpalanmış Fas yoruldu ve Fransa kontrolü ele aldı. Ve Mbappe'nin gayretleriyle gelişen atağın sonunda ikinci golü buldular. Ne olursa olsun son Dünya Kupası'nın sahibi Fransa yine final oynuyor. Fas'ı yürekten kutlamak lazım. Grup birincisi ol, İspanya ve Portekiz'i ele, Fransa ile başa baş oyna...BİR GÖRÜŞMessi'ye selamlartere sattı dün gece Deschamps… 5 maçta hiç geriye düşmemiş, bir golü de kendi kalesine atmış Fas karşısında golü erken bulup öndeki baskıyı kaldırıp, topu rakibine bıraktı. Fas için büyük sınav buydu elbette.ama Saiss 20'de kenara geldiğinde üçlü savunmadan dörtlüye dönüp oyunu ele geçirdiler. Hakimi-Ziyech kanadı Mbappe de yardıma gelmeyince ilk golün sahibi Hernandez'in üzerine çöktü ama topu santrforla buluşturmak zordu çünkü kaliteli Fransız savunması kadar yine sahanın her yerinde olanPenaltı kokan bir pozisyon, direkten dönen bir topla gittiler soyunma odasına Regragui ve öğrencileri. Fransa,Fas beraberlik sayısını bulamadı ama %61 topa sahip olduğu oyunda son şampiyona kan kusturdu. Deschamps'ın, Thuram ve Kolo Muani'yi oyuna alması Fransızlar'a geçiş oyununda hareket getirirken, kendini çokça finale saklayan Mbappe, ikinci gol öncesi şut pozisyonunda Messi'ye selamını yolladı. Modric-Messi yarı finalinden sonra finalde de 2M…Kupası'nı müzesine götürecek takımın belli olacağı final maçında Lionel Messi'li Arjantin ile Mbappe'li Fransa karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele pazar günü saat 18.00'de oynanacak ve TRT1'den yayınlanacak.Hernandez, 1958'den bu yana Dünya Kupası yarı finallerindeki en erken golü Fas filelerine gönderdi. 1958'de Brezilyalı Vava, Fransa ağlarını 2. dakikada havalandırmayı başarmıştıbacak arka adalesinde hafif yırtık bulunan Romain Saiss için Beşiktaş, Fas'tan ve oyuncudan ricada bulunmuştu.siyah-beyazlı kulüp, futbolcunun oynamamasını rica etti. Ancak Saiss, dün Fransa karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Ağrıları olan kaptan, 20 dakika dayanabildi ve yerini Amallah'a bıraktı. Saiss'in oyundan çıktıktan sonra sakatlığı bulunan bölgesine buz tedavisi yapması dikkat çekti.