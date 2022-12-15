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Giriş Tarihi: 15.12.2022

Horoz öttü Fasıl bitti

ERHAN UZUNER
Horoz öttü Fasıl bitti

Hernandez’in erken golüyle öne geçen Horozlar, sonrasında Afrika ekibinin üstün oyunu karşısında afalladı. Ancak Kolo oyuna girer girmez golünü attı. Deschamps’ın ekibi, Arjantin’in rakibi oldu

Dünya Kupası tarihinde ilk kez yarı finale çıkan ve Afrika adına da bir ilki gerçekleştiren Fas, Fransa karşısına kalite farkına rağmen büyük umutlarla çıktı. Regragui'nin ekibi, daha 5. dakikada neye uğradığını şaşırdı. Varane'ın müthiş ara pasında Griezmann topu aldı, gelişen atakta Mbappe'nin önünde Fas Milli Takımı'nın yarısı vardı. Top Theo Hernandez'in önünde kaldı ve onun volesinde meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak Fas pes etmedi, hızlı hücumlarla Horozlar'ı yıpratmaya başladı. 44'te El Yamiq'in röveşatası direkte patlayınca Fransa da rahat bir nefes aldı. İkinci devrede Fas, özellikle sağ kanattan Hakimi ve Ziyech ile etkili gelip pozisyonlara girse de Hernandez ile Konate duvar oldu. Ardından Horozlar, oyunu kontrolde tuttu. 79'da giren Kolo, 1 dakika geçmeden Mbappe'nin zekice attığı pasla ağları sarsıp sonucu belirledi: 2-0. Son Dünya Kupası'nın sahibi Fransa, üstün değil ama akıllı oynayarak finale çıkarken, Messi'li Arjantin'in rakibi oldu.

DÜNYAYA KAFA TUTTULAR!
İspanya ve Portekiz gibi devleri saf dışı bırakan ve Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza atan Fas, Fransa'ya da kök söktürdü ancak yeni bir mucizeye imza atamadı. Yarı finale gelene kadar Kanada karşısında kendi kalesine attığı gol dışında kalesinde geçit vermeyen Atlas Aslanları, dün de ilk gollerini son şampiyon Fransa'dan yedi. Fas, bu tarihi direnişi ile saygıyı ve alkışı fazlasıyla hak etti.



BİR GÖRÜŞ
Ömer ÜRÜNDÜL
Deschamps'ı anlayamadım
Fransa beklenen oyundan uzak olmasına rağmen deneyimiyle Fas'ı geçip finale çıktı. Fransa çok erken skor avantajı yakalayınca artık herkes bu maçın çok rahat geçeceğini düşünüyordu. Ama öyle olmadı. Fas, büyük bir direnç göstererek Fransa'ya kafa tuttu. İlk yarıda Lloris iki önemli kurtarış yaptı. Tabii bu arada Giroud'nun kaçırdığı iki gol fırsatı vardı. İkinci yarıda Fas, bütün riskleri alarak yoğun bir baskı kurdu. Bu devrenin ilk 25 dakikasında benim anlayamadığım önemli bir konu vardı. Fransa takım halinde savunmada, rakip bütün riskleri almış, geride 40 metrelik genişlik var. Mbappe ve Dembele gibi çok önemli kontratak silahların var ama bir tane etkili kontratak yapamıyorsun. Uzun süre kenarda maçı izleyen Deschamps nihayet değişikliklere gidince zaten fizik olarak önceki maçlarda hırpalanmış Fas yoruldu ve Fransa kontrolü ele aldı. Ve Mbappe'nin gayretleriyle gelişen atağın sonunda ikinci golü buldular. Ne olursa olsun son Dünya Kupası'nın sahibi Fransa yine final oynuyor. Fas'ı yürekten kutlamak lazım. Grup birincisi ol, İspanya ve Portekiz'i ele, Fransa ile başa baş oyna...

BİR GÖRÜŞ
Bülent TİMURLENK
Messi'ye selamlar
Tereciye tere sattı dün gece Deschamps… 5 maçta hiç geriye düşmemiş, bir golü de kendi kalesine atmış Fas karşısında golü erken bulup öndeki baskıyı kaldırıp, topu rakibine bıraktı. Fas için büyük sınav buydu elbette. Fransa'yı 5'li savunmayla, kanatlarda ikili kademeyle durdurmayı amaçlamışlardı ama Saiss 20'de kenara geldiğinde üçlü savunmadan dörtlüye dönüp oyunu ele geçirdiler. Hakimi-Ziyech kanadı Mbappe de yardıma gelmeyince ilk golün sahibi Hernandez'in üzerine çöktü ama topu santrforla buluşturmak zordu çünkü kaliteli Fransız savunması kadar yine sahanın her yerinde olan Griezmann bütün delikleri kapatıyordu. Penaltı kokan bir pozisyon, direkten dönen bir topla gittiler soyunma odasına Regragui ve öğrencileri. Fransa, ilk yarısını önde kapattığı 26 Dünya Kupası maçında 25 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Fas beraberlik sayısını bulamadı ama %61 topa sahip olduğu oyunda son şampiyona kan kusturdu. Deschamps'ın, Thuram ve Kolo Muani'yi oyuna alması Fransızlar'a geçiş oyununda hareket getirirken, kendini çokça finale saklayan Mbappe, ikinci gol öncesi şut pozisyonunda Messi'ye selamını yolladı. Modric-Messi yarı finalinden sonra finalde de 2M…

Devlerin dansı pazar 18.00'de
Dünya Kupası'nı müzesine götürecek takımın belli olacağı final maçında Lionel Messi'li Arjantin ile Mbappe'li Fransa karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele pazar günü saat 18.00'de oynanacak ve TRT1'den yayınlanacak. Üçüncülük müsabakasında ise Hırvatistan ile Fas, cumartesi saat 18.00'de kozlarını paylaşacak.

64 yıl sonra n erken gol
THEO Hernandez, 1958'den bu yana Dünya Kupası yarı finallerindeki en erken golü Fas filelerine gönderdi. 1958'de Brezilyalı Vava, Fransa ağlarını 2. dakikada havalandırmayı başarmıştı

Saiss hem kendini yaktı hem Kartal'ı
SOL bacak arka adalesinde hafif yırtık bulunan Romain Saiss için Beşiktaş, Fas'tan ve oyuncudan ricada bulunmuştu. 32 yaşındaki stoperin daha ciddi sorun yaşayacağından korkan siyah-beyazlı kulüp, futbolcunun oynamamasını rica etti. Ancak Saiss, dün Fransa karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Ağrıları olan kaptan, 20 dakika dayanabildi ve yerini Amallah'a bıraktı. Saiss'in oyundan çıktıktan sonra sakatlığı bulunan bölgesine buz tedavisi yapması dikkat çekti. Şimdi gözler, tecrübeli oyuncudan gelecek sağlık raporlarına çevrildi.

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Horoz öttü Fasıl bitti
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