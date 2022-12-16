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Giriş Tarihi: 16.12.2022 14:12

Son dakika haberleri: Dünya Kupası finaline PSG damgası! 'Yıldızların altında...'

BÜLENT TİMURLENK
Son dakika haberleri: Dünya Kupası finaline PSG damgası! ’Yıldızların altında...’

SABAH Spor yazarı Bülent Timurlenk, Fransız basınının Dünya Kupası finaliyle ilgili yayınladığı haberleri değerlendirdi. L’Equipe; ‘Yıldızların altında’ manşetini atarken, İspanyol Sport; ‘Süper final’ başlığını kullandı. Arjantin medyası ise Messi’nin karşısında Fransa’ya şans tanımadı.

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile karşılaşacak Fransa'da hazırlıklar sürerken, SABAH Spor yazarı Bülent Timurlenk, dünya basının nabzını tuttu.

İşte Timurlenk'in yazısı;

Geride kalan sonbaharda Pogba ve Kante'yi, ardından Dünya Kupası'na başlamasına sayılı günler kala altın top ödülünü kazanmış Karim Benzema'yı sakatlıklar yüzünden kaybeden ancak buna rağmen 'Doha'da unvanımızı koruyacağız' manşetleri atan Fransız medyası 'Maviler'in, Fas karşısında finale yükselmesini elbette ki büyük sevinçle karşıladı.

MBAPPE, FAS'I RÜYADAN UYANDIRDI

Fransızlar'ın en çok okunan gazetelerinden L'Equipe; 'Yıldızların altında' manşetini atarken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, teknik direktör Deschamps'ın kupayı arka arkaya ikinci kez ülkelerine getireceğini inandığını manşete taşıdı. İtalyan La Gazzetta dello Sport; 'Finalde Messi- Mbappe şov' derken Corriere dello Sport'un manşetinde ise 'Final Saint-Germain' ifadesi yer aldı. İspanyol AS gazetesi 'Mbappe, Fas'ı rüyasından uyandırdı' yorumunu yaparken, Katalan spor gazetesi Sport; pazar akşamı oynanacak büyük karşılaşmayı 'Süper final' olarak nitelendirdi.

FRANSA DA AYNI AKIBETİ YAŞAR!

Finalde Fransa'nın rakibi olan Arjantin'de birçok gazete; kariyerinin en iyi Dünya Kupası'nı oynayan Lionel Messi karşısında Didier Deschamps'ın takımının da tutunamayacağını iddia etti. Karşılaşmayı 2-0 kazanmalarına rağmen Fas karşısında çok zor anlar yaşadıklarını okuyucularına duyurdu.

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Son dakika haberleri: Dünya Kupası finaline PSG damgası! 'Yıldızların altında...'
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