Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas karşılaşıyor - CANLI

2022 Dünya Kupası'nda artık sona yaklaşılırken, Hırvatistan ile Fas üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.
Tarihinde ilk kez yükseldiği yarı finalde son şampiyon Fransa'ya boyun eğen Fas, Hırvatistan'ı yenerek turnuvayı en iyi yerde bitirmek istiyor. Geçen yılın finalisti Hırvatistan ise, yarı finalde Arjantin'e yenildikten sonra Dünya Kupası'na madalya ile veda etmek istiyor.
İlk turda F Grubu'nda yer alan iki takımın mücadelesi 0-0 sona ermişti.
Saat 18.00'da başlayacak ve Khalifa Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetecek.
Karşılaşmada iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu;
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Kovacic, Majer, Modric, Livaja, Kramaric, Orsic
Fas: Bono, Hakimi, Achraf Dari, El Yamiq, Attiyat, Sofyan Amrabat, El Khannouss, Ziyech, Sabiri, Boufal, En-Nesyri