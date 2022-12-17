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Giriş Tarihi: 17.12.2022 17:10

Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas karşılaşıyor - CANLI -

Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas karşılaşıyor - CANLI -

Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas karşı karşıya geliyor. Yarı finalde Fransa'ya mağlup olan Fas ile Arjantin'e yenilen Hırvatistan'ın mücadelesi büyük bir çekişmeye sahne olacak. Maçın canlı anlatımı ve ilk 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

2022 Dünya Kupası'nda artık sona yaklaşılırken, Hırvatistan ile Fas üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Tarihinde ilk kez yükseldiği yarı finalde son şampiyon Fransa'ya boyun eğen Fas, Hırvatistan'ı yenerek turnuvayı en iyi yerde bitirmek istiyor. Geçen yılın finalisti Hırvatistan ise, yarı finalde Arjantin'e yenildikten sonra Dünya Kupası'na madalya ile veda etmek istiyor.

İlk turda F Grubu'nda yer alan iki takımın mücadelesi 0-0 sona ermişti.

Saat 18.00'da başlayacak ve Khalifa Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetecek.

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Karşılaşmada iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu;

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Kovacic, Majer, Modric, Livaja, Kramaric, Orsic

Fas: Bono, Hakimi, Achraf Dari, El Yamiq, Attiyat, Sofyan Amrabat, El Khannouss, Ziyech, Sabiri, Boufal, En-Nesyri

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Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas karşılaşıyor - CANLI -
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